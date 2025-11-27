暖 腳／唐勝一
唐勝一
到了冬天，暖腳就是個要緊的事。謹記老人言:“寒從腳起生百病。”誰願大冷天的遭病痛折騰？冬日暖腳，也就成了家家戶戶過日子的必修課。
白天暖腳倒容易，起身走兩步、原地蹦跶幾下，或是外出活動手腳，身子一熱，腳就自然暖和。我們小時候，再冷的天，大雪把村寨封蓋得白茫茫的一片，白天裏也沒哪個娃喊腳冷，要麼在雪地裏滾著打雪仗，要麼紮堆頂著寒風堆雪人，更有膽大的還踮著腳夠屋簷下尺把長的冰棱，含在嘴裏“咯吱咯吱”嚼，涼絲絲的冰碴子順著喉嚨滑下去，腳卻熱得冒熱氣。但一到夜裏，鑽進那打了補丁的舊被窩，腳就跟揣了塊冰似的鑽心的涼，蜷縮著身子直哆嗦，有時半夜冷得直哭喊。我則是上床鑽進被窩就嘟嘟嚕嚕：“好冷啊，腳都冷麻了。”我娘用手伸進被窩一摸，不由得驚呼：“哎呀，這腳冷得跟死蛇子樣！”
可憐天下父母心。他們不願孩子涼著凍著，父親織篾貨放在腳下的溫熱竹篾火籠子拿了出來，塞進我的被窩中央：“把腳擱上面，別亂踹啊，烤熱了再喊我拿出去。”火籠子一進去，被窩裏頓時暖烘烘的，腳底板的寒氣一點點散了。可父親冷得戰戰兢兢，母親忙拿件破衣裳蓋在父親的膝蓋上。那時，我們山村農家的條件艱苦，絕大多數人家的被褥又舊又薄，補丁摞著補丁，保暖效果差，縱使用火籠子暖了被窩，其暖勁撐不了多久就跑光了，腳又會冷得像浸在冰水裏。因為冷，打從小時起，我冬天睡覺便養成個習慣，把膝蓋抱在胸口，活脫脫“縮成了一只彎蝦公”，這樣好歹能攢點熱氣。
那時候用火籠子暖腳，其實很是令人擔心的。有的娃睡夢裏亂踢，把火籠子踹翻了；有的大人暖熱了被窩，也有忘了把火籠子拿出來的，由此極易引發火災，輕則燒了被褥，重則燒傷人，周邊村寨還出過把殘疾娃燒死的慘事。明知道不安全，可那年代條件就那樣，大冷天躺在床上直打哆嗦，整晚睡不熱身子，也顧不上什麼風險了。
後來村寨裏漸漸有了瓶瓶罐罐，鄉親們就用這些傢伙灌熱水暖腳，比火籠子安全多了。有從城裏醫院治病回來的，帶回打點滴用的空玻璃瓶；也有人用擰緊螺蚊口的白酒瓶。灌入的熱水近百度，可得小心伺候著，外邊要用舊襪子或布塊裹得嚴嚴實實，再用納鞋底的麻線捆緊，生怕漏了水燙著。我少年時用這法子時，姐姐們總得仔細檢查：蓋子擰緊了沒？布塊包嚴了沒？麻線捆牢實了沒？只要有一樣沒做好，就重新替我弄，弄好了才放心讓我放進被窩，確實做到萬無一失。這法子是真管用，腳和被窩慢慢被捂熱，寒氣也跑光了，就算後半夜水涼了，也不會一下子冷得刺骨。清早起來，倒出瓶裏的溫水洗臉，也沒有冷水“咬”皮膚的刺痛感，心裏暖乎乎的。
日子慢慢好起來，山寨的農業經濟發展了，鄉親們得了大病，也能送到城裏醫院治療。村寨的肖大娘該是體虛，住院治療總喊腳冷，醫務人員就讓她買個熱水袋暖腳。這玩意兒她原來沒見過，在護士的指點下，倒覺得比瓶瓶罐罐方便多了，有配套的蓋子，跟給熱水瓶灌水似的，灌好擰緊就行，安全又省事。肖大娘把這暖腳的法子帶回村寨裏，沒多久就傳開了，多數人家都用上了熱水袋暖腳。
時代的車輪滾滾向前，社會的經濟不斷發展，精神、物質雙文明，人們生活的幸福指數真如芝麻開花節節高了，連暖腳的傢伙也越來越先進。充電熱水袋、電熱保暖器、保暖熱貼、發熱襪子等，花樣越來越多，更好地滿足人們的需求。空調也早就走進了尋常百姓家，村裏的幾戶“五保戶”也給裝上了空調。有了空調，大冬天屋裏暖融融的，再也不用擔心凍腳了。大家心似明鏡，現今的大好日子，可不就是沾了改革開放的光而享受著紅利麼？
不過，暖腳這事兒不能馬虎。白天要暖腳，最好的法子就是多活動——老年人跳跳廣場舞，年輕人散散步，身子一動，寒氣就跑了。出門在外的老人，可得多穿點衣裳，既要風度也要溫度嘛，最好帶上護手保暖器，腳上穿雙發熱襪子，千萬別讓寒氣鑽了空子弄垮身體。
用空調取暖是方便省事又舒服，但也不能總待在空調房裏，其溫度要調得合適，時不時打開門窗透透氣，只有屋裏空氣流通了，住著才舒坦。
老話說“寒從腳起”。 要是腳暖了，身子便暖，百病難侵。從科學的保暖健身出發，在寒冷的冬日，無論採取何種方式，我們都應該暖好腳。
其他人也在看
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 8 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 7 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 12 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 12 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 5 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 9 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前