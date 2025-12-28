暖！麥當勞約台灣音樂家前進花蓮光復 往返7小時只為了獻上這30分鐘

記者李鴻典／台北報導

冬至前夕，花蓮光復鄉馬太鞍部落，寒風中飄著小雨，街道寂靜少人，但這一天，馬太鞍基督長老教會，卻傳來悠揚溫暖的樂音和歡笑聲。原來，不只是教會90週年活動，還有麥當勞團隊進駐帶來節目和禮物。

「麥麥樂天團」走進馬太鞍部落進行魔術表演，讓教堂裡充滿笑聲。（圖／翻攝自麥當勞季報）

「麥當勞除了提供餐點飲料，還可以做什麼？」2025年九月底馬太鞍演塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉，當時麥當勞許多員工自發性利用假期前往當「鏟子超人」。花蓮中山二餐廳經理陳映黎也是其中之一。

她在馬太鞍部落看到稚嫩的孩子們，整理滿目瘡痍的家園,心中興起一個念頭，希望可以再做點什麼，為災後的光復鄉帶來安慰。

經過兩個多月籌備，終於在耶誕節前夕，結合麥當勞辦公室和餐廳20多人、三位重量級音樂家，以及滿滿物資，前進光復鄉馬太鞍部落。

來回七小時，只為獻上30分鐘音樂饗宴

當麥當勞把前進光復鄉的計畫分享給台北大師新秀音樂節執行長、同時也是國際知名小提琴家林士凱，他毫不遲疑決定加入行列，更邀音樂家好友、長榮樂團大提琴首席陳世霖，以及台灣吉他學會理事長孫家偉組成「三重奏」共襄盛舉。

林士凱表示「身為音樂家，我們認為音樂是精神糧食，能為人生帶來希望跟正能量。」

小提琴家林士凱、吉他演奏家孫家偉、大提琴家陳世霖得知送暖行動，毫不遲疑加入行列。（圖／翻攝自麥當勞季報）

於是，三位重量級音樂家穿著正式演奏黑西裝、背著琴盒和專業器材，清晨六點多搭上前往光復鄉的火車，再轉車前往馬太鞍教會，舟車勞頓單程三個半小時，只為把精心安排的30分鐘曲目獻給光復鄉。

得知麥當勞即將前進花蓮光復送祝福，剪紙藝術家楊士毅也授權印刷他所設計的耶誕賀卡；金色耶誕樹點綴著煙火、冰淇淋、薯條等元素，並以「美好集結 歡樂耶誕」作為標題；以細膩的線條表達深刻的祝福。

麥當勞攜手剪紙藝術家楊士毅，將耶誕祝福化為一張張細膩溫暖的賀卡。（圖／翻攝自麥當勞季報）

麥當勞說，除音樂家與藝術家，前進馬太鞍部落的計畫也獲得各地麥胞（麥當勞員工）響應，以行動為光復鄉打氣並傳達祝福。

經過兩個多月的規劃，包括宜蘭、花蓮地區的麥當勞餐廳到台北辦公室，20多位麥胞現場送上小朋友最愛的大禮包，還帶來「麥麥樂天團」魔術表演。

麥當勞說，除音樂家與藝術家，前進馬太鞍部落的計畫也獲得各地麥胞（麥當勞員工）響應，以行動為光復鄉打氣並傳達祝福。（圖／翻攝自麥當勞季報）

花蓮中山二餐廳經理陳映黎感性地說「在前進馬太鞍送暖的活動中，感受到付出的同時，其實被溫暖的是自己。」

麥當勞也強調，花蓮光復鄉的重建之路漫長，支持在地的行動不會停歇。在得知培育無數棒球國手的光復國中、國小，棒球相關設備也在天災中受損後，已於十二月分批送上球網、發球機等資源，期待透過實際的行動支持孩子們的棒球夢。

麥當勞員工於冬至前夕走進花蓮光復鄉馬太鞍部落，與社區一同迎接希望。（圖／翻攝自麥當勞季報）

