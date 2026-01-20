暖！7旬婦豪捐健保百萬助弱勢 16歲學生感謝信：會用功長大為社會盡心力

記者簡浩正／台北報導

健保愛心專戶去年底收百萬大額捐款！中央健康保險署(健保署)今（20）日表示，台北業務組於114年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人(70多歲女士)指定協助無力繳納健保費弱勢家庭，度過難關。台北業務組李純馥組長表示，感謝該女士將愛化為實際行動，讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。

為表達感謝，李純馥代表健保署前往捐款人家中致贈感謝狀。該捐款人士表示，肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持，及傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元愛心專戶，用以幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

廣告 廣告

李純馥說，去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3600多個弱勢家庭受惠。她也說到該女士是公務員退休，而對健保署來說，收到單筆百萬的捐款是非常罕見的。

健保署說明，來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。台北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

另，據統計114年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；健保署於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。

更多三立新聞網報導

辣椒又出包！中國「這品牌」辣椒段驗出蘇丹紅恐致癌 11公噸邊境全銷毀

今迎「大寒」入夜剩8度！小心5病症 醫：快顧好「3部位」驅寒

偏頭痛成不定時炸彈！她意識不清昏厥竟「動脈瘤2次破裂」醫揭奪命機率

怕隔夜菜致癌別慌！顏宗海揭「亞硝胺」真相：這樣吃更安全、免恐慌

