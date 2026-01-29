"暗光鳥"作息紊亂 心臟有苦說不出

哈佛大學1項大型研究發現，喜歡過夜生活的人，心臟的健康狀況，會比普通人來得更差，不僅 罹患心血管疾病的風險，會比一般人高出16%，而且女性遭遇的風險值，還會更高。這項研究結果，28號已刊登上美國的權威醫學期刊，” 《美國心臟協會雜誌》，以實際數據印證了古人所言，”日出而作、日落而息”，才有助於延年益壽。

在夜深人靜的時候，你卻燈火通明嗎?根據 哈佛大學 1項最新研究顯示， 愛當 夜貓子 的人，罹患心臟病 或 中風的 機率，要比一般人 高出16%。哈佛醫學院研究員 基亞內爾西：「夜貓子往往在1天當中，較晚的時候 感覺更清醒，也更晚入睡 這種生理時鐘，是與生俱來的設定，受到遺傳和生物學的影響，決定了我們何時感覺更清醒，何時會自然而然地想睡覺。」

覺得在大半夜工作或K書，自己會更有效率嗎?研究團隊 使用 "英國生物銀行" 的大型資料庫數據，追蹤 超過30萬名 中高齡族群的作息資料。結果發現，約有8%的人，自認是夜貓子，也就是 在大多數人都就寢後，自己的身體、和精神狀態，反而變得 更加活躍，但長期下來，作息不正常，的確會更傷身。至於該如何挽救? 本身也是夜貓族的研究領銜人，給出以下建議。哈佛醫學院研究員 基亞內爾西：「確保充足的睡眠，盡可能保持規律的作息，早上多晒晒太陽 ，養成規律的運動習慣，並定期檢查血壓 膽固醇和血糖，如果你吸菸 戒菸是保護心臟，最重要的措施之一。」

