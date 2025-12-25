暗助美魔女友人慘了！前台南消防局長李明峯、業者涉貪污遭羈押

台南市消防局近日爆發貪污案，前消防局長李明峯因涉嫌收受賄款而遭到逮捕。根據台南地檢署的調查，李明峯與一名消防設備業者楊某勾結，收受了新台幣300萬元的賄款。檢方於24日發動搜索並傳喚了10名相關證人及被告，經過訊問後，李明峯和楊某於25日凌晨被當庭逮捕，並向法院申請羈押。

前台南市消防局長李明峯遭羈押禁見。 （圖／翻攝畫面）

法院指出，經過對兩名被告的訊問及相關證據的綜合考量，認為李明峯的行為已違反《貪污治罪條例》，涉及重大罪嫌。法院認為，兩人可能存在逃亡、勾串證人或湮滅證據的風險，因此裁定羈押並禁止接見通信。此案仍可依法提出抗告。

延伸閱讀

高捷巨蛋站謊報有炸彈 20歲男裁定羈押

影/台南奇美醫院接駁車撞機車 騎士當場慘死

影/高捷炸彈客事件最新！20歲男涉嫌謊報「台南落網」