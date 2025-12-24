暗助美魔女友人海攬消防業務 南市消防前局長李明峯訊後聲押

南市消防前局長李明峯（右）訊後聲押。翻攝照片

台南地檢署與廉政署聯手偵辦台南市消防局前局長李明峯涉嫌貪瀆弊案，昨（24）日兵分多路搜索南市消防局、相關人員住處，並約談李明峯及其女性好友、洽琪科技負責人楊詠琪等10人。檢方複訊後認為李、楊2人涉犯貪污、圖利等罪嫌重大，今凌晨向法院聲請羈押；另曾姓消防設備業者則以10萬元交保候傳。

全案起源於李明峯在局長任內，積極推廣俗稱「17皮卡」的高壓細水霧幫浦消防車。據了解，該款車輛依配置不同，單價落在250萬至450萬元之間；雖然消防局對外宣稱這是機動性高的「救災新模式」，但基層消防員卻對此頗有微詞。

廣告 廣告

有基層透露，李明峯曾強硬要求勤務中心，凡遇火警首報必須指派該車出勤，第一線人員甚至得拍照回傳證明「有出水」以供核備，若未配合便可能遭到責難。不少同仁感嘆，這種硬性規定簡直是為了迎合高層政策，而非以專業救災為考量。

檢廉查出，提供這套進口高壓細水霧設備的廠商「洽琪科技」，負責人楊詠琪與李明峯私交甚篤。不僅如此，楊女旗下另一間公司也長期承接台南消防月曆的印製業務。

據檢舉內容指出，近兩年凡有民間企業或善心人士欲捐贈消防車輛，消防局相關單位疑似會優先推薦、引導捐贈者採購該款水霧車，待捐贈者點頭後，便向楊女公司下單。李明峯甚至曾宣示要達成「一分隊一水霧車」的目標，目前全市已有40多輛配置，遭質疑是李為楊女量身打造的壟斷模式。

檢廉昨天在搜索行動中查扣大量民間捐贈車輛採購卷宗、行政檔案及帳冊，將進一步釐清李明峯與楊女等特定廠商間是否有不正常金錢往來，全案將朝違反《貪污治罪條例》圖利及行受賄等罪嫌偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中