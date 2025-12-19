暗助「鮑魚大亨」鍾文智潛逃！信義分局3副所長遭拔官

【記者江孟謙／台北報導】連一鮑魚前負責人鍾文智，因案被判30年5月定讞後潛逃，傳出北市信義分局派出所協助鍾文智脫逃，昨天包含福德派出所前後任副所長李俊良、古志銘、梁思強等人造假鍾文智的簽到記錄，信義分局決議拔官，將3人調往警備隊，後續將待李男聲押結果，進行相關處置。

鍾文智因違法炒作TDR（台灣存託憑證）非法獲利4.4億餘元，今年3月被依《證交法》等7罪，重判30年5月定讞後竟畏罪潛逃，但傳出北市警協助鍾脫逃，昨北檢指揮警政署政風室、台北市調查處搜索信義分局等單位，約談福德派出所前後任副所長等人。

鍾文智被限制出境期間，依規定每日應前往轄內派出所報到，其中疑有官警護航未落實查核，並暗中協助鍾男策劃逃亡。台北地檢署偵辦李姓被告涉犯偽造文書等案件，指揮調查局台北市調處、警政署政風處、信義分局等單位，搜索李姓被告等4人住居及辦公位置，共計15處所，並通知李姓被告等4人以及相關證人10多警到案說明。

據了解，鍾文智被限制出境、出海期間，依規定每日應前往轄內派出所報到，然而，福德派出所前後任副所長竟未落實查核，反而涉嫌協助鍾男製作不實簽到紀錄；檢調也發現，前副所長李俊良帳戶內出現逾千萬元資金，與其收入顯不相當，認定李男涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明等罪嫌。

檢方漏夜複訊，訊後對現任三張所副所長李俊良聲押禁見；福德派出所現任2名副所長古志銘、梁思強，則被依涉犯圖利罪，分別諭令以30萬元交保、限制出境出海。

鍾文智受3同鄉協助接應自宜蘭頭城搭船潛逃中國。翻攝刑事局查緝專區網頁

