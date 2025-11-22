暗嗆鄭麗文！賴清德：我們應該緬懷為國奮戰的國軍「而不是共諜」

賴清德說，我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。 圖：翻攝自賴清德臉書

國民黨主席鄭麗文日前出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。對此，總統賴清德今（22）日表示，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，其多次以寡擊眾、力退共軍，而吳石等叛將則導致徐蚌會戰犧牲55.5萬名國軍。他強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

賴清德今透過臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。

賴清德說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

他說，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，其所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

賴清德指出，「回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。」

賴清德強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」他說，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。

賴清德表示，現在能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，「我們都應該珍惜」。他說，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃將軍及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。

