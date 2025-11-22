暗嗆鄭麗文！賴清德：我們應該緬懷為國奮戰的國軍「而不是共諜」
[Newtalk新聞]
國民黨主席鄭麗文日前出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。對此，總統賴清德今（22）日表示，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，其多次以寡擊眾、力退共軍，而吳石等叛將則導致徐蚌會戰犧牲55.5萬名國軍。他強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」
賴清德今透過臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。
賴清德說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
他說，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，其所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。
賴清德指出，「回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。」
賴清德強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」他說，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
賴清德表示，現在能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，「我們都應該珍惜」。他說，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃將軍及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。
更多Newtalk新聞報導
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
中國軍力「看似無敵其實虛胖」? 南海專家爆 : 真正能打的艦隊只剩120艘
其他人也在看
藍白突襲再修財劃法 鍾佳濱深夜感慨：政治修法無法使地方受惠
行政院20日剛通過院版《財劃法》修正草案，將送立院審查。不料，藍白陣營不等院版草案送達，昨天（21日）就突襲式再修《財劃法》。民進黨團幹事長鍾佳濱昨日深夜發文表示，政院版也許來得慢，但能將藍白《財劃法》的漏洞補好，並同時將事權分給地方，讓他直呼「無法接受」，盼在野黨立委勿政治修法。鏡報 ・ 9 小時前
紀念黃百韜殉國! 賴清德:該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜
政治中心／綜合報導22號是黃百韜將軍在國共內戰中殉國的紀念日，總統賴清德發文向他致敬、更說黃百韜以寡擊眾、但當時國民黨已經被叛將吳石等人滲透，導致徐蚌會戰中犧牲55萬國軍。外界解讀提吳石在暗酸鄭麗文，藍營青年反批他藉黃百韜政治操作、綠營則批"鄭麗文到念吳石其實就是要投共"。民視 ・ 1 小時前
民進黨高雄市長初選升溫 許智傑成立雄中智庫後援會
（中央社記者林巧璉高雄22日電）民進黨高雄市長初選戰火升溫，各參選人舉辦造勢、後援會拚場。立委許智傑今天成立「市長初選雄中智庫後援會」，來自醫界、建築界、律師界、學界等雄中學長、學弟現身相挺。中央社 ・ 7 小時前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
楊斯棓：賴清德一盤日式生魚片 完美實踐「上醫醫國」
[Newtalk新聞] 退休醫師、作家楊斯棓今（21）日在社群平台發文，高度肯定總統賴清德日前於官邸品嚐日本鹿兒島鰤魚與北海道干貝的照片，稱這是「不需要飛彈的餐桌外交」，更是「上醫醫國」的經典示範，一舉讓北京的海鮮禁令淪為國際笑柄。 楊斯棓指出，賴清德這張笑容燦爛、舉箸品嚐日本海鮮的照片，在X平台瀏覽量直逼兩千萬次，遠勝對岸戰狼外交慣用的拍桌咆哮或動員群眾抗議。他強調，賴清德身為台大、成大、哈佛背景，又擁有公認最難考取的腎臟內科專科醫師執照，既懂醫療也通曉公共衛生，從不輸出「唾沫與飛彈」，而是選擇以英國人所說的「Understatement」（輕描淡寫）方式，在國際政治餐桌上「四兩撥千斤」。 楊斯棓認為，這張照片的高明在於「不語」：一句都沒提中國，卻精準打臉北京對日本祭出的海鮮禁令。他寫道：「你抵制的，正是我所珍視。」這種無聲勝有聲的優雅挑釁，比任何謾罵都更刺耳，讓對岸進退兩難——若大發雷霆，只會暴露「玻璃心」本質；若裝聾作啞，又顯得禁令淪為獨角戲。 他進一步比喻，這就像邱吉爾二戰時面對希特勒咆哮，僅叼著雪茄吐煙圈般從容。楊斯棓說，文明人與野蠻人的最大差別，不在聲音大小，而在對手氣急敗新頭殼 ・ 1 天前
慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍
警方調查指出，現年40多歲的傅姓男子，是警方熟知的慣竊。9月間，他多次進入台北馬偕醫院，以病患與家屬忙於治療、警覺性降低為目標，趁對方離開病房、洗澡、補眠等空檔下手。警方掌握資料顯示，他短短1個月內至少犯案5次，手法熟練、行動快速，鎖定容易取得的財物，如錢包、...CTWANT ・ 9 小時前
住對房子他運勢大翻轉！命理師曝風水好宅真相 財運、事業都超旺
你相信風水嗎？命理師吳海分享，曾建議泰國友人買下風水絕佳的湖畔別墅，沒想到入住後靈感湧現、事業步步高升。住對地方，運勢真的會翻轉？ 怎樣算是好風水？ 好風水的另外一個解釋，就是「好環境」，那麼健康2.0 ・ 12 小時前
11/22 【女神降臨】#李雅英 為品牌站台 勁歌熱舞當一日店長超親民｜ 凱基證券運動Studio｜【FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽】看緯來 !
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 #小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 #B03 ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 7 小時前
美強調 對日防衛承諾堅定不移
日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發大陸不滿並祭出反制措施。美國國務院20日主動重申，對日本防衛的承諾堅定不移，還提到，無論在台海、東海或南海，美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。中時新聞網 ・ 16 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 6 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 11 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
影》道奇美日混血主帥羅伯茲回鄉慶功：沖繩就是我的家
道奇連霸世界大賽冠軍，不只是大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，他們的總教練羅伯茲（Dave Roberts）同樣是日本出生。羅伯茲19日還鄉慶祝，在沖繩機場獲得家鄉父老歡迎，羅伯茲抱著花束說：「沖繩是我的家，感謝大家。」中時新聞網 ・ 5 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前