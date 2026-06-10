暗夜山區尋失物有警相伴 太麻里警助民眾找回皮包

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∆民眾對太麻里警積極協助、熱心服務的態度深表感謝。（圖／大武警分局提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】日前太麻里所接獲民眾報案，表示其皮包疑似遺落於金針山山區。由於當時已是晚間21時許，天色昏暗，加上山區道路環境較為複雜，民眾擔心自行上山尋找恐有安全疑慮，因此向太麻里警尋求協助。

太麻里警獲報後立即前往處理，並陪同民眾上山搜尋。過程中，警員賴佳暉沿途協助確認路況及研判可能遺落地點，經仔細搜尋後，終於在接近山頂處順利尋獲該只皮包。經民眾當場清點，皮包內證件及財物均完整無缺，未有任何短少情形。考量民眾對山區道路不熟悉，且夜間視線不佳，太麻里警於尋獲皮包後，主動協助引導車輛下山，確保返程安全。民眾對太麻里警積極協助、熱心服務的態度深表感謝。

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大武警分局表示，山區道路於夜間能見度較低，部分路段照明設備不足，民眾如需前往山區尋找物品或處理突發狀況，應以自身安全為優先，避免單獨前往偏僻或不熟悉路段。若遇緊急情形，可立即撥打110報案，警方將即時提供必要協助，共同守護民眾生命財產安全。