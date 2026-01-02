即時中心／林耿郁報導

昨（2）天深夜11點多，新北市五股區一處戶外停車場，驚傳火燒車意外；一輛貨車不明原因突然起火燃燒，且火勢相當猛烈，立刻波及週邊的6輛其他汽車。消防隊獲報後迅速趕到現場灌救，幸好無人受傷。

暗夜惡火！據消防局資訊，昨晚23時06分，五股區中興路一段150巷發生汽車火警案，現場為戶外停車場，一台貨車突起火燃燒，且延燒到旁邊汽車，最終共燃燒7輛車，幸無人受傷，23時26分火勢撲滅；至於詳細起火原因，仍待後續鑑識釐清。

快新聞／暗夜惡火！新北五股停車場1貨車起火 6車慘遭波及

多台車輛遭波及。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／暗夜惡火！新北五股停車場1貨車起火 6車慘遭波及

