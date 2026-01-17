暗夜惡火！桃園1七層建築凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導
今（18）天凌晨12點多，桃園市桃園區和平路一棟7層樓建築起火，火勢相當猛烈；消防隊獲報後立即趕往現場灌救，約20分鐘控制住火勢，幸好沒有人員傷亡。至於詳細起火原因，仍待後續進一步鑑識釐清。
暗夜惡火！據桃園消防局資訊，今晨0時11分接獲報案，稱和平路146號一棟7層建築失火，立即派遣28車、81名消防人員到場灌救。火勢約於0時34分獲得控制，未進一步延燒。
民眾被阻絕在封鎖線之外。（圖／民視新聞）
