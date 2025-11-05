「暗夜會網友」出事了！台南女負氣跳河...「他」不敢報案原因曝光

社會中心／洪正達報導

警消趕抵救援落水女，還好輕傷無大礙，但後續劇情卻超展開，因為報案人是「自己人」，怕被揪出不敢報案。（圖／民眾提供）

台南市北區1日凌晨發生一起落水事件，一名女子似乎與男網友發生不快後負氣跳入柴頭港溪，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸女子意識清楚沒有大礙，只不過後來勤指中心在回溯報案人電話時，赫然發現是「自己人」牽涉其中，且女子又是救護「常客」，目前這起事件也成為台南消防圈內的閒聊話題。

根據《知新聞》報導，1日凌晨2點半左右，消防局獲報在北區的柴頭港溪發生女子落水事件，當下出動車前往搶救，警消到場時才發現該女為救護「常客」，自述因與男網友第一次見面發生不愉快才會下車墜落5米深的河中，還好當時溪底多為軟土，被救起時意識清楚無大礙，幸運只受了一點皮肉傷，隨後被送往成大醫院治療。

只不過這起原本相當單純的事件卻出現相當戲劇化的轉折，因為台南市消防局會將局長在內的所有警消登入到辦案系統中，以便可以快速辨識報案者身分，但在與110交接報案人手機時，卻赫然跳出自己人的名字，而該名警消才剛從外縣市調回台南，因此除了服務的分隊外，大部分的警消都不認識。



當時參與救援的警消救回憶，當時報案人神情略顯尷尬，與救援人員沒有什麼交集，也沒表明身分或套關係等，由於車輛停在河堤上會阻擋救援，請報案人移車後便一去不復返，如今整件事情也真相大白，不難想像為何報案人一開始不敢打119了。

台南市消防局則表示，有關本局隊員夜會女網友，女網友負氣下車墜河，他嚇到不敢打119等內容，本局局長相當重視，交辦督察室徹查中。

