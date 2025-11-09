暗夜槍響！高雄警盤查違停「突遭加速衝撞」 連開6槍還擊仍遭逃逸

即時中心／林耿郁報導

今（9）天凌晨3點多，高雄市明星街、南台路口出現一輛黑色違停車輛。且車上2名男性形跡可疑，警方上前盤查時聞到毒品氣味；沒想到對方竟加速衝撞警車逃逸，員警則連開6槍還擊，不過仍讓其中一名嫌犯脫逃；目前已鎖定嫌犯身分，全力追捕到案中。

暗夜槍響！據高雄市新興警分局資訊，中山派出所巡邏警組，今（9）天凌晨3時25分執行勤務時，於明星街、南台路口發現一輛黑色自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，遂上前盤查。

員警上前盤查，發現車上散發濃厚毒品氣味，沒想到此時駕駛隨即發動車輛拒檢逃逸，先撞擊巡邏車，後又衝撞執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，一名員警左手前臂擦挫傷，幸好經醫治縫合後無大礙。

為制止嫌犯持續衝撞危害，員警掏槍朝車輛左側前、後輪射擊6發，惟該車仍趁隙加速逃逸，副駕駛座的未成年男子（17歲）則由警方留置於現場，並帶返派出所偵辦。目前警方已鎖定一名35歲黃姓駕駛，全力查緝到案中。

警方掏槍要求嫌犯車輛熄火，但仍遭衝撞並逃逸。（圖／新興警分局提供）

