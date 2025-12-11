暗夜車禍！國3彰化段2車追撞4傷送醫
〔記者湯世名／彰化報導〕轟！國道3號彰化和美路段昨天(10日)深夜發生一起追撞事故，1輛轎車失控打滑停在中線車道，後方1輛廂型車閃避不及當場撞上，兩車分受程度不一的毀損，共造成兩輛車4人分受輕傷，送彰化基督教醫院治療，事故發生原因已由國道七隊釐清中。
國道七隊指出，該起事故發生在昨天深夜10點13分，1輛轎車行經國道3號南向192公里彰化和美路段外側車道時，輪胎突然異常打滑後故障停在中線車道，不料後方1輛行駛中線車道的大型廂型車閃避不及追撞，轎車車尾嚴重毀損，廂型車車頭受損。此事故造成雙方駕駛及乘客共4人受傷，所幸送醫治療無生命危險。該起事故於30分鐘後排除，無造成車流回堵。
