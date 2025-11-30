暗夜馳援！屏東「舊好茶部落」集體食物中毒 消防局爬山救人

即時中心／林耿郁報導

屏東縣霧台鄉舊好茶部落，昨（29）天驚傳集體食物中毒案件；有5位民眾為前往該地訪友，疑似在路上誤食有毒植物，造成身體不適。消防人員緊急展開搜救行動，成功於今（30）日凌晨接觸這些民眾，幸好均無生命危險，目前正在下山中。

暗夜救援！據屏東縣消防局資訊，昨天下午17時12分，受理霧台鄉舊好茶部落誤食植物案，據報現場有5人（4男1女）前往舊好茶部落訪友時，疑似吃到不明植物導致身體不適，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。

消防局立即派遣第一大隊、特搜大隊、高級救護隊、霧台及瑪家分隊，共計6車15人連夜馳援。隊員攜帶登山、急救等裝備，今日凌晨0時36分接觸患者，5名患者意識皆清醒，其中3位症狀較為嚴重。

經補充水分後，患者於天亮時症狀皆已緩解，可自行下山；至截稿時由搜救人員陪同下山中。

消防人員為病患緊急處置。（圖／屏東縣消防局提供）

近乎「世界文化遺產」！魯凱族600年原鄉 只能靠雙腳抵達

據相關介紹，舊好茶部落是魯凱族的傳統聚落；相傳約600年前，魯凱先民在雲豹帶領下抵達這片土地，建起石板屋住所，從此繁衍生息。

不過從1977年起，政府強制將舊好茶部落居民，遷至地勢較低的瑪家鄉「新好茶部落」。

2009年莫拉克風災，新好茶部落遭土石流嚴重破壞，族人再次遷往瑪家鄉「禮納里好茶社區（新新好茶）」永久屋。

不過有少數族民，認定舊好茶才是魯凱人的精神原鄉；至今還有少數人堅持留在原址生活。

要前往舊好茶部落，除了需要獲得魯凱族人同意並引路，還需要靠體力、雙腳跋山涉水、涉過溪床、攀爬山徑才能抵達，全無現代化的馬路可直達。

2015年10月，世界建築文物保護基金會（WMF, World Monuments Fund）將該地列入「世界文物守護計畫」名單中；若非台灣不被聯合國承認為國家，舊好茶極有望成為聯合國教科文組織（UNESCO）認定的「世界文化遺產」之一。





