今（4）天凌晨2點多，高雄市三民區驚傳「球棒隊」闖進民宅打人的消息；一處民宅突然遭到十多名身分不明的人士闖入，持球棒等物對住戶展開攻擊。警方獲報後緊急到場，但施暴的一眾人等早已一哄而散。目前警方正調閱監視器展開追緝中。

暗夜闖屋！今天凌晨高雄驚傳球棒隊打人事件：凌晨2點多，三民區灣中街上一處民宅，突然衝進十幾個手持球棒的人士，對裡面住戶一陣暴打，場面十分混亂，地上也留有血跡；警方獲報出動快打部隊到場，但打人的一眾人等已經鳥獸散、不見蹤影。至於是尋仇還是有其他動機，警方全力調查偵辦中。

快新聞／暗夜驚魂！高雄三民區1民宅「凌晨遭球棒隊闖入」 住戶遭毆掛彩

警方展開調查。（圖／民視新聞）

