《暗戀桃花源》40周年演出季卡司強大！張震、隋棠、林依晨都加入

林依晨參與《暗戀桃花源》40周年傳承版演出。（表演工作坊提供）

表演工作坊《暗戀桃花源》1986年3月3日在台北市南海路藝術館首演，40年來演出不輟，被紐約時報評為「當代華人世界最受歡迎之作品」，演出足跡遍及全世界，已成為華語劇場史上最具影響力的當代經典之一。今年為迎來《暗戀桃花源》首演40周年紀念，表坊推出「暗戀桃花源40周年演出季」，將輪番上演全新卡司的《暗戀桃花源》40周年傳承版、30周年紀念版，以及由《暗戀桃花源》延伸創作的《江／雲‧之／間》，再度帶領觀眾重溫初識劇場的悸動瞬間。

表坊指出，《暗戀桃花源》40周年傳承版，在完整保留原作結構與精神的基礎上，邀集橫跨不同世代的演員同台演出，包括隋棠、林依晨、陳漢典、吳中天、張靜之、梁正群、李劭婕等演員參與，讓《暗戀桃花源》在不同世代的身體與聲音中持續生長。其中，林依晨特別驚喜現身，於傳承版中演出星光限定場。全新卡司的參與，不只是一次演出，更像是一個向過往致意、也向未來伸出的溫柔瞬間。

隋棠參與《暗戀桃花源》40周年傳承版演出。（表演工作坊提供）

隋棠參與《暗戀桃花源》40周年傳承版演出，近期密集讀本中。（表演工作坊提供）

此外，30周年紀念版，則集結蕭艾、樊光耀、范瑞君、屈中恆、唐從聖、張本渝等多位劇場菁英重返舞台。《江／雲‧之／間》則是《暗戀桃花源》的延伸之作，由張震與蕭艾橫跨年齡層的演出，讓角色在時間中緩慢老去，作品不再重演經典舞台事件，而是回到《暗戀》中江濱柳與雲之凡那段未被完整書寫的人生時光，將那些被留白的歲月緩緩攤開，讓時間本身成為敘事的主角，這也是台灣劇場首次以自身最重要的原創經典為母文本，進行深度二度創作，展現多年累積的創作厚度與自信。

陳漢典、梁正群參與《暗戀桃花源》40周年傳承版演出，近期密集讀本中。（表演工作坊提供）

張震將演出《江／雲‧之／間》。（表演工作坊提供）

《暗戀桃花源》傳承版

2026／03／28–03／29 臺北表演藝術中心

2026／05／23–05／24 高雄衛武營國家歌劇院

2026／06／19–06／20 臺中中山堂演出

《暗戀桃花源》紀念版

2026／04／03–04／04 臺北表演藝術中心演出

《江／雲・之／間》

2026／04／10–04／12 臺北表演藝術中心演出

2026／06／13–06／14 臺中國家歌劇院大劇院演出

