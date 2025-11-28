《暗房與光：台灣白色恐怖詩選》出版 以詩重新照見歷史的黑暗與光明

國家人權博物館與雙囍出版社合作推出「白色恐怖文學系列」新作《暗房與光：台灣白色恐怖詩選》，28日舉辦新書發表會。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家人權博物館與雙囍出版社合作推出「白色恐怖文學系列」新作《暗房與光：台灣白色恐怖詩選》，28日在白色恐怖景美紀念園區舉辦新書發表會。人權館長洪世芳表示，書中收錄眾多詩人在威權統治之下，仍堅持以文學反映時代心聲的珍貴作品，其中包括政治受難者曹開、柯旗化、謝建平前輩的詩作，也選錄年輕詩人以白色恐怖為題材的詩作，欣見許多新血加入，共同守護民主與人權的發展。

洪世芳指出，《暗房與光：台灣白色恐怖詩選》由向陽和陳允元主編，分為上下2卷，選入自跨語時代至2000年以後新世代的67位詩人，總共171首涵蓋華語、台語、客語的詩作。全書依照白色恐怖影響的時間線分為8輯，讓過往很多被埋沒在詩海、詩史裡面的作品被重新提起，也讓讀者經由再讀現代詩的重要作品，看見文學視野下白色恐怖時代常民生活的樣貌，以及詩人為時代發聲的痕跡。

詩選作者曹開的太太曹喜(左)與女兒曹貴理、白貴玲。(記者翁聿煌攝)

他表示，國家人權博物館自2017年開始便啟動台灣白色恐怖文學資料的彙整研究工作，並以此為基礎，先後出版《讓過去成為此刻：台灣白色恐怖小說選》(2020)、《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》(2021)及本書，透過不同文類的各式文本，邀請讀者一同參與對話，窺見台灣白色恐怖歷史底下各種類型的受創主體與生命記憶，並看見文學如何面對困厄之境，先行於時代卻又緊密相連。

人權館表示，在台灣歷史推進、威權統治蛻變成自由民主的社會現代化過程中，文學始終默默發聲、見證一切，《暗房與光》不僅是透過文學回顧曾經的黑暗時代，也提醒大家透過創作，去傳遞真相、呼喚正義，提醒民眾珍惜現在所擁有的自由與尊嚴。

