暗批川普 馬克宏：打擊販毒必須尊重主權

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)7日表示，任何打擊毒品走私的努力都必須尊重所有國家的主權，含蓄地批評了美國在加勒比海與太平洋具爭議性的反毒行動。

馬克宏在結束短暫的拉丁美洲訪問後抵達墨西哥。他在和墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的聯合記者會上，被問及美國此舉、以及有關美國最終會在墨西哥採取類似行動的報導時，發表了這番評論。

馬克宏說，「打擊販毒是一場結合我們所有人的戰役」，「是基於主權國家之間的合作、以及對各國主權的尊重來進行管轄」，指出他和薛恩鮑姆已討論過這項議題。

廣告 廣告

美國總統川普(Donald Trump)政府在拉丁美洲集結了大量軍力，並稱此舉是為了消滅毒販。

美國的空襲行動至今已摧毀至少18艘船隻，但華盛頓尚未公佈任何具體證據、顯示被攻擊的目標在走私毒品或對美國構成威脅。(編輯：宋皖媛)