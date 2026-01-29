暗批美？習近平會見英國首相 稱「強權政治甚囂塵上」

時隔8年，英國首相再次訪陸，大陸國家主席習近平今（29日）上午在北京人民大會堂會見施凱爾（Keir Starmer），會談時間長達80分鐘。雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。

大陸國家主席習近平在京會見英國首相施凱爾。（圖／新華社）

據《新華社》消息，習近平在會談中強調，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，在當前國際局勢變亂交織的背景下，更需要加強對話與合作。他表示，中方願與英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，將中英合作「大有可為」的潛力轉化為「大有作為」的實績。

針對兩國關係發展，習近平指出，互信是國與國關係行穩致遠的基礎。他強調中方始終堅持和平發展道路，從未主動挑起戰爭，從未侵占他國土地，無論如何發展壯大都不會對其他國家構成威脅。習近平表示，中國文化傳統追求「以和為貴」、「和而不同」的理念。

在經貿合作方面，習近平提到今年是大陸「十五五」開局之年，雙方應拓展教育、醫療、金融、服務業等互利合作，並在人工智慧、生物科學、新能源和低碳技術等領域開展聯合研究和產業轉化。他希望英方為大陸企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

人文交流方面，習近平表示中英都是文化大國，應密切人文交流，進一步便利人員往來。他歡迎英國政府、議會、地方各界多來大陸參訪，增加對大陸全面、客觀、正確的認知，並宣布中方願積極考慮對英實施單方面免簽政策。

雙方會談長達80分鐘，較預期多近一倍。（圖／新華社）

在國際事務上，習近平稱一段時間以來，「單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊」。強調國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭。他認為中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。

施凱爾在會談中轉達查爾斯三世國王（King Charles III）對習近平的問候，並表示很高興成為8年來首位訪陸的英國首相。他強調，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神與中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要。

英國首相重申，英方「在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變」。施凱爾表示，英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。

施凱爾特別提到香港問題，表示香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。他認為人民交往越密切，越有利於增進了解，英方願推動兩國立法機構等各界加強交往。

