暗批韓國瑜！賴清德當面讚王金平用協調避免表決：對當前政治氛圍有很大幫助

總統賴清德今（12/13）天出席宏道獎頒獎典禮，他在致詞時表示，運動部未來會朝三個領域發展：全民運動、競技運動、運動產業。不過他隨後話鋒一轉，向台下的前立法院長王金平、運動部長李洋說，運動部預算還沒通過、還是零，讓他特別懷念過去王金平主持議事有「公道伯」的稱號，不厭其煩一次又一次協調朝野不同意見，「如果王院長過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前政治氛圍一定有很大幫助。」

賴清德首先表示，今天要頒發終身成就獎給林輝雄教練，林有四個原則：首先是守時，不能遲到早退，一生作則；第二，守信用，跟朋友守信用，跟家長守信用，跟學生也守信用；第三，守紀律，不僅僅要求好成績，同時要求學生生活、訓練都要有紀律；最後是守訓，訓練內容絕對不偷工減料。

賴清德說，運動部成立的精神，其實也是學習宏道運動發展基金會，運動部未來會朝三個領域發展：全民運動、競技運動、運動產業，其中全民運動希望讓國人更健康、國家更強，讓每個喜愛運動的人都可以享受運動樂趣，競技運動則是要幫助選手在國際場上追逐夢想、為國爭光，「這是我們的夢想，也是我們未來要執行的地方。」

賴清德隨後話鋒一轉，向台下的王金平、李洋說，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒通過，預算還是零。」他表示，講到這個就特別懷念過去王金平主持議事有「公道伯」的稱號，因為王常常協調朝野不同意見，而且不厭其煩、一次又一次，盡量避免用表決，「如果要表決也是大家同意，這個事情真的已經沒有辦法了，就是一定要用民主程序才表決。」

「那時候也很少逕付二讀。」賴清德苦笑說，當時即便要逕付二讀，也要朝野同意、覺得案子非常重要，才會直接逕付二讀，否則都是尊重立法院委員會中心主義，委員會審查後再到院會二讀、三讀。

賴清德直言，「如果王金平院長過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前政治氛圍一定有很大幫助，對運動部的幫助，那更是不言可喻啦！」

最後，賴清德說，相信運動部成立後，所有人團結合作，台灣運動發展一定可以更上一層樓。

