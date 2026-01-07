暗指丹麥靠不住、國安因素讓川普要定格陵蘭：面對俄中威脅丹麥的應對是增加一部狗拉雪橇

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本周於國會證實，總統川普已正式重啟收購格陵蘭的長期提議，並將其視為美國北極戰略的核心。此舉不僅引發丹麥及歐洲多國盟友的強烈外交回擊，白宮隨後更發表聲明表示不排除「軍事選項」，使北極地區的領土爭議升級至國家安全層級。



根據多名美國官員透露，國務卿魯比歐於1月5日出席參眾兩院軍事委員會與外交政策委員會的閉門簡報會。雖然該會議原定聚焦於委內瑞拉局勢，但多位國會議員針對川普及其資深顧問史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）近期關於格陵蘭的言論提出質疑。

歐洲盟友集體聲討：主權不容談判



魯比歐在會中證實，川普傾向透過「購買」而非軍事手段取得格陵蘭，但強調這是一項具備高度優先性的國家安全目標。據悉，在簡報會當天，川普已明確要求幕僚團隊提交一份關於取得格陵蘭的最新執行計畫。這項自川普第一任期便備受關注的提議，如今被正式列入美國應對北極競爭的戰略藍圖。

廣告 廣告

針對美國的舉動，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）於6日聯合英國、法國、德國、義大利、西班牙及波蘭等多國領導人發表嚴正聲明，公開駁斥美國控制格陵蘭的主張。

該聯合聲明強調，北極地區的安全必須建立在尊重國家主權與《聯合國憲章》的基礎之上，並指出「領土完整性與邊界不可侵犯性」是普世原則。聲明中明確表示：「格陵蘭屬於其人民。有關丹麥和格陵蘭的事務，只能由丹麥和格陵蘭決定。」此番強硬表態顯示出歐洲盟友對美國單方面改變地緣政治現狀的集體憂慮。

白宮表態：軍事手段為選項之一



面對歐洲的抗議，白宮於1月6日晚間釋出更為強硬的訊號。白宮發言體系表示，總統並未將軍事手段排除在選項之外。官方聲明指出：「川普總統已明確表示，取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，對於遏制北極地區的對手至關重要。總統及其團隊正討論一系列選項，動用美國軍隊始終是三軍統帥可運用的選項之一。」

川普本人於1月4日在空軍一號上向媒體表示，格陵蘭目前「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。儘管美國目前已在格陵蘭設有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base，前身為圖勒空軍基地）並維持軍事存在，但川普政府認為，現有的軍事部署不足以應對中俄在北極日益擴張的影響力。川普甚至嘲諷丹麥為了應付俄、中在格陵蘭的軍事威脅，反應竟只是增加了一部狗拉雪撬，暗指美國國家安全沒辦法寄望於丹麥。

除了軍事防禦考量，格陵蘭蘊藏的關鍵礦產儲量恐怕也是美國志在必得的主因之一。政府官員指出，掌握格陵蘭的資源對於美國能源獨立與科技供應鏈具有決定性意義。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

