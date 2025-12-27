暗指林俊憲做假民調 陳亭妃：台南就2個候選人會是誰做呢？

民進黨台南市長提名政見會，立委陳亭妃。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委林俊憲、陳亭妃各不相讓，陳日前更砲轟有假民調出現。民進黨今（12/27）晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，陳亭妃繼續緊咬此爭議，並出副秘書長何博文受訪內容，何指初選內參民調應該是個陣營做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」

民進黨今晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，陳亭妃在結論時表示，自己把青春跟時間，總共27年都奉獻給地方，每次選舉人民都給她最大支持，「我沒有往後退，我一路往前。」針對之前議長選舉跑票一事，她表示，「議會的事關我什麼事？」她接著提到，最近還發生民進黨議長、副議長要跟國民黨換票，「為什麼這些不講？沒有關係，我一直強調，選舉是過程。」

陳亭妃指出，當初賴清德要選台南市長時，只有6個議員支持，「為什麼陳亭妃不行呢？為什麼要說我就是不行？」她強調，自己的身段比誰都柔軟、比誰都堅持，就算看到穿著林俊憲背心的議員，「我還是頭很低、腰很彎來拜託他們，跟他們打招呼，這就是陳亭妃啊！」

陳亭妃表示，一路以來承受很多抹黑、攻擊，但她都不回應，因為自己在地方27年，人民看得到。

陳亭妃隨後把話題帶到假民調，表示最近出現假民調，中選會對網路民調、各式民調都有要求應載明負責調查單位主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、誤差值及經費來源，「我真的沒有錢去買內參民調，所以要求中央趕快處理。」

陳亭妃說，中央黨部也要求所有媒體還有相關人，一定要遵守中選會的規定，不要觸法。她接著拿出副秘書長何博文的受訪內容，何當時說內參民調「應該是各陣營自己做的」，她不忍表示，「台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」暗指對手林俊憲就是元凶。

