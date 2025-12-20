暗指澎湖縣政府政務官跳船參選縣議員 立委楊曜公布答案

立委楊曜暗指政務官跳船參選縣議員，答案竟然是現任環保局長蔡淇賢。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立委楊曜發文暗示 ，澎湖縣政府政務官不要跳船參選議員，應該和縣長陳光復同進同退，不要中途離隊。消息一出，引發外界討論不斷，文化局長陳鈺雲還宣示沒有參選議員規劃。楊曜今(20)日揭曉答案，原來是前秘書長退休、現以政務官回聘的環保局長蔡淇賢。

楊曜表示，陳鈺雲局長沒有規劃要參選縣議員是可想而知的。陳鈺雲是陳光復2屆縣長任期內，唯一拔擢栽培的民進黨新星，縣政推動、府會聯絡都是陳光復縣長最得力的助手。在陳光復縣長栽培之下，陳鈺雲局長是陳光復2屆縣長任滿後的最佳接班人選，當然不可能辭官參選縣議員。

同時楊曜坦承，誤以為蔡淇賢局長已經當了3年政務官，其實，他先當了2年事務秘書長，退休後才改任政務性質的環保局長，也向其致歉。

最後楊曜澄清與陳光復縣長關係，雖然從未有過競爭，卻對澎湖未來發展的做法南轅北轍，而且沒有任何交情也沒有互動，所以如果外界傳聞，陳光復主政下任用的縣府約聘僱人員、專業臨時人員是楊曜推薦的人選，那絕不是真的。至於被誰喬走？去問「國父」，不要問楊曜！

