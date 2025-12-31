暗指陳亭妃？郭國文再嗆：點名郭信良撐腰、質疑裝可憐騙選票

民進黨立委郭國文。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選戰火持續延燒，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今（31）日再度發文，直指黨內有人「戴著假面具」操作政治，表面裝作弱勢，實際卻擁有最龐大的政治資源，語氣明顯劍指同黨立委陳亭妃。

郭國文日前已經直接點名，2014年與2018年兩度發生的議長跑票事件，關鍵涉入者並非旁人，而是長期與陳亭妃站在同一陣線、並在此次市長初選中為其全力輔選的議員，其中甚至包括其親妹妹陳怡珍。他更質疑「如果這一切都與她無關，為何這些人始終圍繞在她身邊？」

郭國文今（31）日指出，若談地方政治資源，台南政壇眾所周知，前議長郭信良長年掌握龐大人脈與能量，無論人脈或資源都相當雄厚；而「最被他支持、最親近的戰友是誰」，地方人士其實心中有數。他直言，明明獲得最多政治奧援，卻還對外塑造「孤立無援」的形象，這樣的政治操作令人難以接受。

他更直言，這種「一邊享受最多資源、一邊扮演受害者」的作法，是典型的假面政治，無助於民進黨的團結，也無助於台南未來發展，「這樣的政治表演，真的可以留在2025年」。

郭國文強調，民進黨要的是能堅定捍衛台灣主權、守住民主價值的候選人，而不是靠模糊立場、左右逢源來累積政治資本的人。唯有清楚與藍白路線劃清界線，才能在接下來的選戰中獲得選民信任，守住台南長期以來作為民主堡壘的地位。

