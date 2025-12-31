暗指陳亭妃？郭國文批「塑造孤立無援形象」：扮受害者

郭國文(右)質疑陳亭妃(左)「一邊享受最多資源、一邊扮演受害者」，無助民進黨團結。（合成圖／程炳璋、郭良傑攝）

綠營2026台南市長初選白熱化，對手持續質疑綠委陳亭妃與議場跑票爭議難脫干係，直批陳亭妃與李全教、郭信良當選議長關係密切。陳亭妃定調正能量，拒回應綠委林俊憲民調相關問題，但對手陣營綠委郭國文持續質疑「一邊享受最多資源、一邊扮演受害者」，疑暗指陳亭妃。

綠營台南市議員蔡筱薇28日在Threads發文質疑，2014台南議長選舉，國民黨籍李全教當選議長，是誰負責督導？是陳亭妃。2018台南議長選舉，陳亭妃的政治盟友、無黨籍郭信良當場退黨，甚至帶走吳通龍、陳怡珍、周麗津3位民進黨的票，以無黨籍身分當選議長。

郭國文29日發文提及過去兩次跑票事件，一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，「跟妳有絕對有關係！」

陳亭妃31日發表競選歌曲〈風吹風吹台南起妃〉，被問到對手林俊憲民調，陳亭妃表示一律不回答有關問題，要以行動正能量來面對。

根據《Newtalk新聞》報導提到，郭國文31日表示，台南前議長郭信良長年掌握龐大人脈與能量，而「最被他支持、最親近的戰友」是誰？地方人士其實心中有數。他直言，明明獲得最多政治奧援，卻還對外塑造「孤立無援」的形象，這樣的政治操作令人難以接受。

郭國文直言，「一邊享受最多資源、一邊扮演受害者」的作法，是典型的假面政治，無助民進黨團結及台南未來發展，「這樣的政治表演，真的可以留在2025年！」郭國文強調，民進黨要的是能堅定捍衛台灣主權、守住民主價值的候選人，而不是靠模糊立場、左右逢源來累積政治資本的人。唯有清楚與藍白路線劃清界線，才能在接下來的選戰中獲得選民信任，守住台南長期以來作為民主堡壘的地位。

另根據《中天新聞網》報導指出，〈雨晴指標〉公布的台南市長選舉最新民調顯示，陳亭妃支持者在特定對比題組中，轉向藍營潛在對手、國民黨立委謝龍介的比例相對較高；而同樣的情況，林俊憲支持者轉移率就明顯偏低，也反映出兩人在支持者光譜結構上的差異。

