暗指高市早苗「尖嘴猴腮」？！命理師詹惟中臉書被灌爆疑刪文...網酸：他當年說韓國瑜會勝蔡英文

近期中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事論」，因而祭出多項反制措施，包括暫停進口日本水產品、禁止中國人赴日旅遊。然而，命理師詹惟中昨（24日）在臉書發文，疑似暗指高市「尖嘴猴腮」，引發網路炸鍋，大批網友湧進貼文留言批評，不少人提到其過去算命失準，還被電視台觀眾票選為轉台王；現在詹惟中臉書版面也不見該篇貼文。

詹惟中昨日在臉書貼出高市早苗與前德國總理梅克爾、前英國首相柴契爾的面相對比圖，並說很多人問什麼叫做尖嘴猴腮，其實看面相就知道，其中一個才是，更稱面容長相瘦削，刻薄無福，貼文疑似暗指高市，引爆網路言論風波。

儘管詹惟中並未直接點名，但有不少人認為貼文意有所指，紛紛在留言區批評，「長得瘦也有錯了嗎？」、「人家好歹也是首相」、「老師您不太厚道」、「人家有大福報，當一國首相喔」。



社群Threads也出現批評貼文，網友們也酸，「他多年前就被觀眾票選轉台王，然後預測的都不準」，「理論上他不會面相，他紫微斗數也是撿到一本書就會了」，「他當年說韓國瑜會勝蔡英文！」。



不過疑似因貼文爭議過大或留言反應相當熱烈，該貼文已在詹惟中臉書版面中消失。

