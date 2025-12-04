暗殺安倍晉三兇手首度向家屬道歉 醫師：被告沒有精神障礙

2022年7月10日，涉嫌暗殺日本前首相安倍晉三的山上徹也走出奈良市警局。美聯社資料照片



日本前首相安倍晉三遭暗殺案，10月28日開始審理，4日為被告詰問的最後一次庭審。作證的精神科醫師表示，被告山上徹也「沒有任何精神障礙」。山上也在庭上向安倍遺孀安倍昭惠道歉，這是他在案件開庭以來首度向家屬道歉。

兇手首度向安倍昭惠道歉

日本放送協會（NHK）報導，山上在庭審中說：「我並不怨恨安倍昭惠或前首相的任何家人。我深知這起殺人案對他們造成三年半來的痛苦。我也經歷過失去親人的痛苦，我非常抱歉。」

本案爭點在於，被告母親對統一教的過度捐獻對案件的影響性。

精神科醫師：被告沒有精神障礙

讀賣電視台報導，為45歲的山上進行精神鑑定的一名精神科（身心科）醫師，4日在奈良地方法院以證人身分出庭。醫師表示：「未發現山上存在精神障礙。」

鑑定過程中山上與醫師的對話也在庭審中公開。得知安倍將在奈良市進行街頭演說時，居住在奈良市的山上心想「他會在奈良演講？不會吧？這是命中注定吧。」

而談到犯案時的心境，山上表示，「當時很迷惘，應該做？還是不應該做？可是我沒錢，我覺得只能做了」。

2022年7月8日，山上持自製槍枝，朝正進行街頭演說、為自民黨參議員候選人站台的安倍背後開了2槍，安倍送醫不治。

山上犯案後留在原地，被當場逮捕。他供稱犯案動機是不滿安倍及自民黨與統一教過從甚密。

辯方與檢方攻防重點

2023年初，山上精神鑑定結果出爐，奈良地檢以此認定他有刑事責任能力，以殺人罪等4項罪名起訴山上。

辯方律師強調，被告母親沉迷統一教，過度捐獻導致家破人亡，包括父親及哥哥相繼尋短，自己也因此沒有錢上大學。辯方認為，被告的家庭環境與犯罪之間存在關聯，在量刑時應「充分考慮」此因素。

檢方則認為，「很多人出身不幸，但並沒有犯罪」，並指出「不幸的出身並不能成為減輕處罰的理由，受害者（安倍晉三）與被告的家庭環境無關」。

本案一審今年10月28日首度開庭，山上坦承犯行。被告詰問於11月20日、11月25日、12月2日至4日進行。一審判決將於明年1月21日宣布。

被告：2018、2019年曾想暗殺統一教領袖

在首日被告詰問中，辯方律師問山上「有想過自己能活到45歲嗎？」他回答：「我本來不該活到現在，我很抱歉事情會變成這樣。」他還說，由於母親的過度捐獻，他的家庭分崩離析，「實際上，我們甚至一度崩壞到沒有飯吃的地步」。

山上供稱，約從2005年開始就策畫要攻擊統一教幹部。2018年，統一教領袖、創辦人文鮮明之妻韓鶴子的女兒訪問日本時，山上曾想發動攻擊。他說：「我當時帶著刀和催淚瓦斯等著，但看到保鏢跟在她身旁，我猶豫了，什麼也做不了，只能看著她離開。」

2019年韓鶴子訪問日本，山上再度試圖攻擊。他說：「那次在名古屋，所以我提前一天在附近待了一天，勘察場地。我帶了幾個燃燒彈，但（沒起作用）扔進了海裡。」

被問到為何從2020年開始自製槍枝時，山上表示「2018年時沒有辦法用刀子和催淚瓦斯攻擊，也考慮過燃燒彈，但覺得槍是最好的方法」。

全名「世界和平統一家庭聯合會」的統一教，今年3月25日被日本東京地方法院下令解散。

