暗殺安倍晉三被判無期徒刑 被告山上徹也提上訴

日本地方法院發言人今天(4日)表示，因槍殺前首相安倍晉三而被判處無期徒刑的山上徹也已就判刑提出上訴。

2022年7月，45歲的山上徹也在奈良市槍殺當時正在發表助選演講的前日相安倍晉三，震驚全日本。

該名法院發言人表示：被告「已提出上訴。」大阪高等法院將審理此案。

山上承認殺害安倍。法院上個月根據檢方的要求判處其無期徒刑。儘管他的辯護律師以與統一教相關的家庭問題為由，請求判處山上不超過20年的刑期。

媒體引述山上在法庭上的陳辯報導，他的母親曾向統一教會捐贈巨款，導致家庭經濟困難，因此他對統一教會懷恨在心。

媒體也補充說，安倍晉三曾以視訊方式在統一教會下屬機構舉辦的活動致辭，山上因此將怒火發洩在安倍身上。

統一教於1954年在南韓成立，以其集體婚禮而聞名，日本信徒的捐款是其主要收入來源之一。(編輯：許嘉芫)