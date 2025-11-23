《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
追劇人請注意，你的古裝劇待播清單又要爆了！如果你剛從《暗河傳》的江湖裡抽身，心還懸在劇裡出不來，放心你不是一個人。更重要的是，接下來的大男主古裝劇根本像是接力賽，一部比一部排隊等登場，龔俊、楊洋、胡歌、王鶴棣、羅雲熙、吳磊、成毅等，名單看完已經迫不及待，編輯這就整理7部「大男主古裝劇」 給你，從權謀到修仙、從懸疑到史詩級歷史大劇，全方位滿足追劇魂。
大男主古裝劇1.龔俊《白衣公卿》
繼《暗河傳》之後，龔俊的下一波大招，就是這部改編自扶蘭小說《錦衣行》的權謀劇《白衣公卿》，故事主線緊抓「家門被滅」與「潛伏錦衣衛」兩大刺激元素，講述葉昭（龔俊 飾）在一夜間失去所有，為查真相，他借用「孟劍卿」的身分進入錦衣衛，結果一腳踏進朝堂漩渦，在瀰漫刀光血影之間，他遇到兄弟、遇到貴人，也遇到更大的陰謀。最終他才明白，真正能撐起天下的，不是武力，而是公正與擔當！
大男主古裝劇2.楊洋《雨霖鈴》
這部楊洋主演的《雨霖鈴》討論度非常高，搭檔《難哄》章若楠，加上超華麗配角群，劇迷光看名單就先不冷靜，劇情以北宋仁宗時期為背景，講述楊洋飾演御前帶刀護衛展昭，因故友遺留的襄陽王線索而捲入追殺與陰謀，途中遇上逃婚千金霍玲瓏與俠氣滿滿的白玉堂，三人開啟一場「破案＋保命」的冒險旅程，神秘、緊湊、還有武俠兄弟情，播出後勢必成為古裝迷的下一個吃瓜主場。
大男主古裝劇3.胡歌《風禾盡起張居正》
一說到胡歌十年沒演古裝，你是不是也跟我一樣突然眼眶濕濕？這次他直接挑戰重量級歷史人物張居正，根本是「史詩級回歸」，《風禾盡起張居正》故事改編自熊召政長篇小說，講述張居正於明代萬曆年間成為首輔，推動改革、力抗權臣，卻在他身後遭萬曆翻臉清算，這種角色演起來壓力山大，但胡歌的深度演技正是這類角色的天選之人。
大男主古裝劇4.王鶴棣《鹹魚飛升》
如果你喜歡前世今生的修仙逆襲爽劇，這部必追！王鶴棣帶著李沁一起開啟修仙宇宙，《鹹魚飛升》雖剛開拍，但光IP本身的人氣就能讓劇粉先排隊等2026年，劇情講述主角宋潛機（王鶴棣 飾）前世是個靈根廢掉的散修，為了不被踩死，只能對自己和世界都狠到極致，他九死一生終於飛升，卻在巔峰迎來末日。
大男主古裝劇5.羅雲熙《魅影神捕》
陰謀、奇案、魔物全都來了！羅雲熙本次領軍的《魅影神捕》走的是懸疑＋奇幻暗黑風，故事背景設定的大世王朝正面臨亡國勢力捲土重來，一宗宗駭人聽聞的案件陸續出現，像是食人株、少女乾屍、活屍皇太孫、狼人等，聽起來是不是超不像平常的古裝劇？羅雲熙將在劇中飾演神捕司首領黎斯，帶著團隊穿越重重迷霧，把國家從黑暗边緣拉回來。你要武打有武打，要偵探有偵探，要暗黑感也全都給你！
大男主古裝劇6.吳磊《劍來》
這部被稱為「未播先爆」的《劍來》，改編自烽火戲諸侯同名小說，而主角由吳磊出演，對武俠粉來說完全是天選！故事講述貧苦少年陳平安（吳磊 飾）踏出小鎮、踏入修仙世界的成長旅程，他的家庭遭陰謀吞噬、命運被秘密困住，但他仍咬牙走向一條看似不可能成功的路，最終成為武神，不少劇迷表示吳磊這幾年在動作戲、情緒戲都越來越成熟，這角色簡直就是為他量身打造！
大男主古裝劇7.成毅《兩京十五日》
如果你喜歡《長安十二時辰》，那這部《兩京十五日》請直接加入待播清單！該劇改編自馬伯庸同名小說，不只成毅將在劇中飾演太子朱瞻基，還有林更新飾演的小捕快吳定緣，兩人組成「最不可能但最精彩」的逃命拍檔。該劇講述太子在南京遭暗殺，卻又得在十五日內趕回北京以穩定朝局，途中必須要躲伏擊、破陰謀、解真相，還要面對水牢、生化危機般的病變村民、黑手的陷阱，一路驚險連環爆。成毅這次從仙俠轉戰歷史權謀，配上林更新的江湖氣，這組合播出後一定會掀起新一波討論潮！
這7部待播劇每一部都能當年度話題王，從卡司到原著到題材全都各有亮點，你最期待哪一部呢？
