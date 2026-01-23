暗流湧動1／花蓮跨年補助連兩年卡政院 中央資源大小眼全看過往恩怨

台東縣2026跨年晚會獲網友一致好評，而此次盛大舞台來自中央預算補助與地方自籌款項的共同支撐。（圖／報系資料照）

今（115）年台東跨年演唱會打造話題十足的經典舞台，天后張惠妹攜手A-Lin同台飆歌，掀起熱烈討論。此次活動在中央挹注3,000萬元、縣府自籌500萬元下，創下跨年舞台新標竿；可同屬東部的花蓮卻不見往年熱鬧，地方傳出中央連續兩年「卡關」跨年預算，資源分配嚴重「大小眼」。

回顧前（113）年0403大地震重創東部地區，花蓮、台東兩縣不少建物毀損，中橫公路、蘇花公路多處坍塌，交通中斷，對花東觀光產業造成嚴重衝擊。災後復原與振興需求殷切之際，中央挹注資源成為地方高度關注的焦點。

廣告 廣告

地方人士指出，災後台東率先向國發會提出以大型活動振興觀光的計畫，國發會隨後邀花蓮共同提案，核定台東3,000萬元、花蓮5,000萬元的補助額度。台東計畫迅速通過、演唱會辦完、經費到位；花蓮卻被要求反覆修改計畫、重新送件。最後儘管花蓮重新送出，卻停在行政院長卓榮泰的桌子上，未再獲核定。

堰塞湖事件引發中央地方攻防，立委傅崐萁指出馬太鞍溪上、中、下游均屬中央管轄，而中央卻未妥善管理。（圖／黃耀徵攝）

去（114）年7月，輕颱薇帕外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪上游山壁鬆動，推積的土石形成堰塞湖。9月強颱樺加沙逼近時，堰塞湖水位溢流，重創光復鄉。堰塞湖事件引發中央與地方攻防，立委傅崐萁批評中央未落實疏散撤離標準作業，他早在8月就提出《災後重建特別條例》，預防堰塞湖潰壩，卻未被重視；卓榮泰則強調撤離計畫執行是地方政府責任。雙方在勘災過程中多次交鋒，互別苗頭，也加深中央及花蓮地方間的恩怨。

同年年底跨年活動，國發會再度核定台東3,000萬元舉辦跨年演唱會，花蓮縣府卻未再接獲國發會通知可重新提案，從計畫開始就被隔絕。地方人士直言，「中央決策已帶有高度針對性，很難理解為何在資源匱乏、災害頻繁的東部地區，會出現如此明顯的厚此薄彼。」

地方人士透露，中央原承諾振興花東地區，卻因個人恩怨「厚此薄彼」，無視地方實際發展需求，圖為行政院長卓榮泰。（圖／侯世駿攝）

另一知情人士表示，這種情況並非僅限花東，過去在前瞻計畫與中央補助中，綠營執政縣市如桃園、新竹、高雄獲得的資源明顯高於其他縣市，比例失衡已是長期問題。在卓榮泰上任行政院長後，針對花蓮及相關提案的針對性非常強，「只要牽涉到花蓮，中央態度就特別刻意。」

此外，中央近期公布新版財政分級，台東被列為第一級、花蓮列為第二級，也再度引發地方不滿。地方直言，台東長期是「財政自律的典範」，在預算拮据下仍持續還債還息，建設高度仰賴向中央爭取補助；但當財劃法以過去爭取到的經費作為計算母數，反而被解讀成「財力較佳」，已形成制度性矛盾。

該地方人士痛批，中央制度忽略偏鄉實際需求與長期結構不利，導致花東在數字上被懲罰。中央資源分配應回歸均衡發展與災後復原的基本原則，而非陷入政黨或個人恩怨，否則只會加深地方對中央的不信任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲