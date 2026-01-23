暗流湧動2／花蓮縣長選戰埋伏筆 藍營內部與無黨籍挑戰增不確定性

2026年縣市長選舉將至，被視為鐵藍區的花蓮，參選人布局動向備受關注。（圖／傅崐萁辦公室提供）

2026縣市長選舉將至，藍綠全台佈局引發外界高度關注。花蓮縣雖長期被視為國民黨票倉，此次選舉仍存在不少變數。國民黨內部，因媒體人何啟聖在初選中遭排除，近期遭孫文學校校長張亞中公開砲轟「黑箱」，增加內部摩擦；此外，過去因理念不合退出國民黨的現任議長張峻，也多次傳出與民進黨接觸，被視為綠營積極尋求的潛在人選。

大罷免期間，花蓮立委傅崐萁被視為「一級戰區」焦點，最終卻仍以6萬5300張不同意票，擊敗4萬8969同意票，彰顯雄厚地方勢力。傅崐萁妻子、現任縣長徐榛蔚今年任期將滿，這次選舉也傳出他們的屬意人選──吉安鄉長游淑貞。藍營花蓮黨部去年黨慶時，副黨主席李乾龍曾公開表態，「明年對花蓮縣長選舉的信心來自於游淑貞」，顯示黨中央的支持態度。

國民黨內人選方面，除游淑貞外，前花蓮市長葉耀輝及媒體人何啟聖也積極表態。黨中央日前召開委員會，決議由游淑貞與葉耀輝以全民調決定提名人選，但何啟聖因戶籍黨籍都不在花蓮，未被縣黨部列入初選名單。對此，何啟聖多次發文抗議，孫文學校更發聲明指出，何啟聖具備黨籍，完全符合國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》。張亞中不滿痛批國民黨「病得不輕」，凸顯花蓮內部提名爭議紛紛。

花蓮縣長參選人、無黨籍議員魏嘉賢早早布局選戰，近日掛出「打開新局、花蓮向前」新看板，引入不少網友留言支持。（圖／翻攝自魏嘉賢臉書）

除國民黨人選，地方積極備戰的還有無黨籍議員魏嘉賢。魏嘉賢曾任三屆縣議員，2016年花蓮市長補選勝出，2018年成功連任；2022年他改以無黨籍參選花蓮縣議員，再度以第一高票當選。在前年403地震後，魏嘉賢便開始陸續在花蓮縣各地掛上看板，早早布局選舉。

身為「鐵藍區」的花蓮縣，議長張峻光復災後重建期間「一踹成名」，則多次被外界點名為綠營尋求突破的潛在人選。張峻過去也曾為國民黨籍，因與黨內理念不合於2022年自行退黨。在去年堰塞湖災後復原期間，他因未受邀參加傅崐萁與縣府官員舉辦的座談會，憤而衝入會場，怒踹傅崐萁桌子，場面一度火爆。

雖過去被點名是否有意參選時，他多次表示「以光復洪災重建工作為主」，近期張峻卻在臉書發文，透露將更積極關注地方議題，並持續與居民互動。外界解讀，此舉可能為未來選戰鋪路。地方人士指出，若張峻決定投入選戰，將對藍營傳統票倉形成一定牽制，也可能吸引中間選民與地方派系的關注。

花蓮縣議長張峻傳出大罷免期間與民進黨合作，被視為突破花蓮藍營票倉的關鍵人物。（圖／報系資料照）

