暗示可對日動武？中國引聯合國憲章「敵國條款」遭批雙標
針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國連日來激烈抗議，官方也持續塑造日方「挑釁侵略」的氛圍。中國駐日大使館週五（11/21）更在社群媒體發文，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，似乎暗示中方可對日動武。
中國駐日大使館在X平台發文稱，《聯合國憲章》曾設立「敵國條款」，規定德國、義大利、日本等「法西斯或軍國主義國家」若有再次實施侵略政策的任何步驟，「中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權」。
這則貼文引來網友群起譏嘲，不少留言表示，《聯合國憲章》明訂「中華民國」才是聯合國創始會員國。
此外，中國外交部曾宣稱，1984年就香港問題與英國簽署的《中英聯合聲明》「是歷史文件，已不具現實意義」，部分網友也以此事回敬中國，質疑中方如今引用80年前的《聯合國憲章》是「雙重標準」。
另有部分留言稱，《聯合國憲章》的「敵國條款」早已廢除。也有人質疑「現在的侵略者不就是俄羅斯嗎？」「這憲章有用的話，烏克蘭被侵略不用打4年。」
聯合國曾決議修改「敵國條款」
《聯合國憲章》中的「敵國條款」（Enemy States Clauses）主要指第53條及107條，其中「敵國」是指「二戰期間曾與憲章簽署國敵對的國家及其附庸國」，並無「法西斯與軍國主義」的描述。
根據聯合國官網，聯合國大會1995年已通過第 50/52 號決議，承認「敵國條款」已過時，並表達啟動修改程序的意圖。2005年聯合國峰會的成果文件中，也寫明各國領袖決議刪除《憲章》中的「敵國」字眼。不過目前聯合國官網的《憲章》中，「敵國」表述仍然存在。
