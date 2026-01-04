暗示委內瑞拉之後是格陵蘭？丹麥籲美國停止威脅盟友

丹麥4日呼籲美國停止「威脅」格陵蘭。美國總統川普(Donald Trump)在華盛頓抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的隔天告訴美國媒體，他「絕對」需要這處領土。

岌岌可危？

華盛頓在委內瑞拉的軍事干預已重燃對格陵蘭的擔憂，川普已再三表明想要併吞它成為美國的一部份。

川普接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問時的言論、以及川普得力助手的妻子，在一則社群媒體貼文中以美國國旗的顏色來展示格陵蘭，則加劇了這些擔憂。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)4日晚間發表聲明說，「我必須非常明確地告訴美國：稱美國應該掌控格陵蘭是絕對荒謬的說法」。她並呼籲華盛頓停止「威脅其歷史盟友」。

美國的歐洲盟友對於川普3日派兵攻擊卡拉卡斯(Caracas)並抓捕馬杜洛、將他扣押在紐約感到震驚不安。

川普表示，美國將無限期「治理」委內瑞拉，並開採這個國家的豐富石油儲備。

至於在格陵蘭方面，川普則聲稱考慮到它在北極的戰略位置，讓這處丹麥領土成為美國的一部份，將符合美國的國安利益。

格陵蘭也擁有豐富的高科技產業所需的關鍵礦產。

川普在接受「大西洋月刊」訪問時，被問到美軍在委內瑞拉的行動對格陵蘭發出何種訊號。川普回答說，這要由其他人來決定。「他們要自己去理解，我真的不知道」。「但我們確實需要格陵蘭，絕對需要。我們為防衛而需要它」。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子、前川普政府幕僚凱蒂．米勒(Katie Miller)3日晚間在X發布了具爭議性的圖片，以美國國旗的顏色覆蓋這處丹麥自治領土，貼文只有一句話「快了」(SOON)。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)稱這則發文「無禮」。

他在X表示，「各國與人民的關係是建立在相互尊重和國際法上，而非無視我們地位與權利的象徵性姿態上」。

但他也指出，「沒有理由恐慌也沒理由擔憂。我們國家不是可以拿來交易的，我們的未來也不是由社群媒體的發文來決定」。

盟友？

丹麥駐美國大使索倫森(Jesper Moeller Soerensen)4日稍早在社群媒體發文回應說，「我們希望丹麥的領土完整獲得充分尊重」，並附上對凱蒂．米勒圖片的連結。

川普政府朝向這個目標所採取的行動─包括川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞(Jeff Landry)為美國的格陵蘭特使，已激怒了哥本哈根與歐盟。

白宮副幕僚長米勒被廣泛視為是川普政策的規劃者，主導川普的強硬移民政策與國內議程。

丹麥大使針對凱蒂．米勒的貼文，作出了一個意有所指的「善意提醒」回應，表示身為北大西洋公約組織(NATO)成員的丹麥，已「大幅加強在北極的安全努力」，並與美國在這方面共同合作。

索倫森表示，「我們是親密的盟友，應該繼續像那樣的共同合作」。