暗示將上街頭？黃國昌曝昨晚與藍營會面 喊「要有長期抗戰的心理準備」

行政院長卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升級到憲政層次，民眾黨主席黃國昌今（12/17）天在接受專訪時透露，昨天晚上跟國民黨開了一個會，並表示「大家要有長期抗戰的準備」，暗示未來要走街頭運動。他認為，總統賴清德一旦走上憲政對決這條路，就絕對不會回頭，大家為了國家，真的不能放棄。

黃國昌今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋提到，昨天國民黨發言人牛煦庭表示，民進黨一直嗆在野不敢倒閣，但國民黨不會隨之起舞，而接下來上街頭會從長計議，黃國昌透露，在野下一步必須謀定而後動，他必須跟所有民眾報告一個壞消息，總統賴清德一旦走上憲政對決這條路，就絕對不會回頭，「大家要有心理準備，要長期抗戰」，因為賴的個性非常固執，而且從來不認錯。

黃國昌說，賴清德在當台南市長時不進議會，被監察院彈劾也不痛不癢，所以已經徹徹底底被寵壞了，「他不會認錯，他會這樣一直硬幹下去，請大家不要懷疑。」他再次說，大家要有長期抗戰的準備，昨天晚上他去開了一個會，但不方便講具體內容，會中是在接下來該怎麼辦、可以用什麼手段？

黃國昌慨嘆，最讓他難過的是，當國家社會已經被民進黨發動的大罷免搞得很疲憊，人民希望政治人物好好做事，但是賴清德、卓榮泰就是不願意放過台灣人民，他們就是繼續硬幹，而且越來越誇張。他說，不要當壞人精神抖擻的時候，好人都已經疲憊，這是現在台灣非常真實的寫照，「但即使如此，我們不能放棄，我們真的不能放棄，因為這是我們共同的國家，這是我們共同生長的土地。」

王淺秋追問，昨天的會議有國民黨嗎？接下來要怎麼宣戰？黃國昌回應，有國民黨，但是時間、地點不便說太多，「不好意思，我剛說溜嘴，可能講得太投入。」他表示，大家準備要長期抗戰，理由是全部權利跟錢都掌握在民進黨政府手上。

黃國昌強調，已經有很多朋友說要上街頭，「請大家放心，該上街頭的時候，黃國昌一定站在第一個。」王淺秋再問，所以跟國民黨已經協調過？黃國昌未正面回應，僅表示自己過去參與公民運動，習慣就是「如果不知道怎麼結束，就不會開始」，因為發起任何一場運動，讓所有人能夠平平安安回家是最重要責任。

黃國昌說明，任何運動都必須界定要透過什麼手段、達成什麼目的，否則只會讓大家疲於奔命，越來越累，因此很多建議跟聲音他都聽到，要用智慧才能戰勝這個不講道理的邪惡政權。最後他說，這件事情該有的討論，該有的溝通，都在進行當中。

