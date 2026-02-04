暗網全球販毒獲利33億 台大資優生遭美重判30年不得假釋

台大高材生林睿庠淪暗網毒梟，最終遭美國FBI逮捕。（翻攝自X）

台大資管系畢業生林睿庠在聖露西亞擔任替代役男，前年過境美國紐約時遭逮，原來他從2020年起，涉主導全球最大毒品暗網平台販毒、以虛擬貨幣洗錢，今遭美國以共謀販毒、洗錢及販賣摻假和假標籤藥物三項罪名，判處30年有期徒刑且不得假釋。

林睿庠在2024年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭FBI逮捕。外界認為他在和美國檢方達成認罪協商後，不過，美方仍將他重判，顯示雙方並未達成具體協商。

24歲的林睿庠遭控以「法老（Pharaoh）」身分操控毒品暗網，以網路大賣場方式向全球客戶販售逾1.05億美元（約33億元新台幣）非法毒品。

紐約法官在宣判時說，這是他在27年半司法生涯中審過最嚴重最離譜的毒品犯罪案，因此，除了判處林睿庠30年刑期，且沒收1.05億美元犯罪所得。

法官認為，林睿庠主導的暗網「Incognito Market」是線上毒品交易市場，成立於2020年底，販售毒品總量超過1公噸。最誇張的是，該網站模仿合法電子商務網站，他以品牌設計、廣告、客服系統等功能，且用包裹寄送強化全球毒品交易，毒販登入後，可找到來自全球的數千筆毒品商品清單，至今累積超過40萬個買家帳戶、超過1,800名毒品販售商、總計64萬筆以上毒品交易。

