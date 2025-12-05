暗網售南韓護照號碼「不到一塊錢」 韓媒批：韓國人個資比口香糖廉價

南韓國民的護照號碼，在暗網上以超低價格被兜售。翻攝南韓外交部官網



據南韓媒體今天（12/5）報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）近日個資外洩事件，引發社會震驚，有資安公司在暗網上發現，大量出售南韓公民個資的貼文，其中南韓國人的護照號碼，一筆資料的售價，竟然不到台幣一塊錢，韓媒痛批：「韓國人的個資，比口香糖還廉價」。

據《朝鮮日報》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發社會震驚。南韓資安新創公司S2W，本月3日透過公司平台連接暗網，發現了一項驚人事實，在暗網中出現大量貼文，都是在兜售南韓公民的個人資訊。據悉，暗網必須透過特殊網路瀏覽器進入，許多非法與犯罪行為，會在其中展開。

其中一則貼文兜售的個資，疑似來自南韓某飯店訂房網站，販售項目包括：電話號碼、電子郵件、護照號碼、入住房間的資訊等，發文者寫道：「92萬筆資料，價格66萬韓元（約1.4萬元台幣）」，換算下來，包括護照號碼在內的個資，每筆僅價值0.7韓元（約0.01元台幣）」，《朝鮮日報》直接在標題寫道：「韓國人的個資，比口香糖還廉價」。

除了飯店資料外流，還有貼文者疑似駭入資產管理公司，380萬名持有高額資產的客戶，其連絡方式直接在暗網上被販售，另外，有駭客取得整形外科網站的10萬筆客戶資料，並留下自己的Telegram 帳號，向潛在買家表示：「價格可談」。

S2W的技術長朴根泰（박근태，音譯）指出：「雖然姓名、電話號碼等資訊，沒辦法直接拿來犯罪，但由於價格便宜，有心人士會買下，用於網路或語音詐騙。」

報導指出，南韓已經成為「駭客的遊樂園」，由於具備完善的網路基礎建設，並累積龐大的數據資料庫，再加上薄弱的資安意識，使南韓成為駭客的重點獵物，南韓資安企業SK Shieldus平均每天偵測到的駭客試圖攻擊，高達79億件，平均每秒9萬1435件。

