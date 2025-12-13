暗網成「地下就業市場」？ 求職者大增、平均年齡僅24歲

暗網上的徵才資訊，許多皆與犯罪活動有關。駭客示意圖。路透社資料照片



據外媒今天（12/13）報導，最新報告指出，暗網的就業市場正在快速成長，尤其是青年求職者大增，平均年齡僅24歲，最高月薪可達14萬元台幣以上，調查團隊警告，青少年應認知到暗網的違法風險，不應將其視為一般求職平台。

據韓媒「NEWSIS」報導，全球資安公司「卡巴斯基數位足跡情報」（Kaspersky Digital Footprint Intelligence）本月13日發布一份報告，指出由於全球裁員潮，以及年輕人湧入暗網，暗網的就業市場正在快速成長。

這份報告是調查2023年1月至2025年6月，暗網論壇上的2225則求職與徵才貼文。

報告指出，暗網上的徵才公告，大多與網路犯罪或其他非法活動有關，前來求職的人當中，高達69%沒有表明「希望的職務類型」，從程式開發、詐騙到網路攻擊都不排斥，值得注意的是，求職者的平均年齡僅24歲，10幾歲的青少年佔比也在增加。

從性別來看，暗網的求職類型出現區別，女性求職者偏好諮詢、支援、客服等互動式工作，男性求職者則傾向開發、洗錢、金融犯罪等技術工作，如果在暗網應徵逆向工程師，月薪可達到5千美元（約14萬元台幣）以上。

調查團隊指出：「這個影子就業市場，已經不是邊緣產業，很多求職者認為暗網和一般的就業市場區別不大，忽略背後的違法風險」、「青少年要意識到暗網求職的風險，企業也應該加強教育，建立資安防線。」

