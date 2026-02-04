暗網暱稱「法老王」！25歲台大學霸林睿庠遭重判30年 美檢：猖獗毒販

即時中心／林韋慈報導

2001年出生的台灣籍男子林睿庠，曾於我國外交部擔任替代役，卻被美方查出涉嫌在美國經營暗網販毒平台。紐約南區聯邦法院3日依分銷毒品、洗錢及販售不當藥品等多項罪名，重判林30年徒刑，出獄後仍須接受5年監管，並沒收其不法所得與相關資產，金額上看上億美元。美國檢方更痛批他是最猖獗的毒販之一。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）3日發布新聞稿，指出林睿庠於2024年5月在紐約遭到逮捕，其於暗網經營的毒品交易平台在2024年3月關閉前，已販售超過一噸毒品。林於2024年12月16日，在聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）面前認罪，法官認為其犯行重大，決定加重量刑。

克雷頓表示，林睿庠透過網路向全球販售總值高達1億500萬美元的毒品，屬於全球主要販毒者之一，獲利數百萬美元，且至少造成一人死亡，並加劇鴉片類藥物危機。他強調，本案向所有販毒者傳達明確訊息：「網路、去中心化與區塊鏈技術，並不是從事毒品犯罪的護身符。」

根據法庭文件，林睿庠以「法老王」（Pharoah）為代號，在暗網平台「無痕市場」（Incognito Market）架設並指揮營運，掌控數百萬美元規模的非法交易。調查指出，林為「無痕市場」於2020年10月成立時的創始人之一，並於2022年1月至2024年3月間主導整體運作。期間，林人正在聖露西亞駐點服勤，卻仍在臉書發文，分享對當地警官進行網路犯罪與虛擬貨幣課程的照片。

林睿庠具備程式開發能力，該暗網平台註冊帳戶超過40萬人，透過逾1,800名賣家，向數十萬名買家販售毒品，累計交易次數超過64萬筆。外交部先前表示，林睿庠係以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後派駐我國駐聖露西亞技術團，原定於2024年7月退役。另台北地檢署也已分案追查其洗錢管道，並查扣其在台房產與銀行帳戶，持續釐清相關金流。

