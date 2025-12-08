暗網獵奇「斬首烹食」片嚇瘋全網！凶嫌是公務員 始末曝光「竟疑似受害者生前願望」

嫌犯（中）任職於市場管理單位，案發後仍照常上班。（翻攝自X）

血腥影片外流多年無人查？一支充滿極端暴力內容的「獵奇影片」近期在暗網流出後，竟被轉傳至主流社群網站，引發國際輿論震驚。影片中的凶手身分原本成謎，直到越南民間網友自行蒐證、比對場景，整理成調查報告向警方檢舉後，相關單位才在11月底確認嫌犯為57歲的公務員段文生（Đoàn Văn Sáng），並將其拘留偵辦。

凶嫌身分曝光？ 影片外流震撼全網

綜合外媒報導，這段血腥影像的起源可追溯至5年前（2020）。段文生曾任職於諒山省市場管理第四隊，外界多年來皆未察覺其異常。他透過社群平台結識受害者阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），兩人長期互動並交換獵奇話題，甚至討論極端行為。

今年（2025）1月25日，段文生疑似將受害者帶至辦公室砍頭分屍並丟入鍋內烹煮，過程中還自行錄下殘忍畫面，事後將製作好的影片在暗網販售。案發後，他依舊正常出勤、更新臉書，生活如常，毫無破綻。

越南獵奇影片從哪裡來？為何多年未被發現？

報導指出，影片內容裡的殘忍行徑，似乎是受害者生前的「願望」，這使案件更加離奇。由於凶嫌持續工作、行徑低調，加上屍體處理場所位置隱蔽，即使附近居民曾聞到異味，也始終找不到來源，事件因此多年未被揭露。

直至今年7月影片從暗網被轉傳到主流平台後，社群爆發大規模討論，但官方遲未有明顯行動，引發民眾質疑。

警方辦案零進展？民間偵查行動崛起 網友組隊追查凶嫌落網

面對長期無進展的調查，許多越南網友開始自行成立「民間調查團」，逐幀分析影片，並比對背景、家具、牆面材質與地點細節。最終，眾人於11月底整理出一份長達數十頁的調查文件，並點名段文生為最大嫌疑人。

受害者的母親也在11月29日向媒體證實，阮春達自父親過世後便與家人失聯接近10年，與調查內容相符。

警方正式拘捕段文生 呼籲勿再散布影片

越南警方接獲報告後迅速展開行動，諒山省警方於上週三（12月3日）發布公告，證實段文生已因涉嫌殺人遭拘留，並開始搜查相關證物。

警方同時強調，該獵奇影片包含高度暴力內容，散布者將面臨法律責任，呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

