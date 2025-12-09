暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

暗網近期流傳的「越南屠夫」血腥影片，兇手段文生（Đoàn Văn Sáng）已被越南公安部逮捕。翻攝越南公安部網站



近期一段來自越南、內容極度血腥獵奇的暴力影片在暗網瘋傳，隨後外流到各大社群平台，震驚全球網友。影片中，一名戴著蓋伊・福克斯（Guy Fawkes）面具的男子先把受害者斬首，再肢解及烹煮屍塊，畫面駭人。大量民眾觀後出現心理不適，直呼「睡不著、吃不下」。越南警方近日正式宣布，影片中的兇手已遭逮捕，竟是曾任公職的前市場管理隊副隊長的57歲男子段文生（Đoàn Văn Sáng）。

根據《BBC》報導，越南公安部指出，被害人為1989年出生的阮春達（Nguyễn Xuân Đạt）；凶手則為曾任諒山省第四市場管理隊副隊長、1968年出生的段文生，兩人於2020年起在網路上互相認識，經常討論「獵奇、變態」等話題。

警方調查發現，阮春達生前多次在社群平台透露「希望被斬首」等極端性幻想，甚至曾發文尋求他人協助。段文生則於今年1月25日將阮春達約到第四市場管理隊舊總部，以迎合對方幻想的方式進行殺害，並在現場肢解屍體、拍下完整犯案過程。

段文生將斬首、分屍、烹煮殘肢的過程拍成影片，並以100美元（約新台幣3115元）的價格販售至暗網，後來更有人以600美元（約新台幣1.8萬元）購買完整版，導致影片在今年7月開始在社群大量流傳。許多民眾目睹後感到噁心、恐懼，有人甚至一度吃不下飯、夜晚做惡夢。

影片外流後，有網路OSINT（開源情報分析）社群整理出長達88頁的調查文件，包括建物比對、背景分析等線索，協助警方鎖定犯案地點及涉案人員，是警方立案的重要關鍵之一。警方搜索段文生住處及第四市場管理隊舊總部，查獲大量物證。該總部距離市場僅約100公尺，佔地500平方公尺，設有辦公室、廚房、倉庫及廁所，多處空間與外流影片背景完全一致。

案發期間適逢農曆新年假期，附近居民一開始並未察覺異樣，但從1月下旬起，附近便開始飄散奇怪臭味，也有住戶注意到蒼蠅突然變多。

警方指出，段文生犯案後仍照常生活，持續更新Facebook、在群組中與他人互動，完全沒有異常跡象，直到影片引發關注後才被立案調查。

諒山省警方於11月29日以謀殺罪正式起訴並拘留段文生，並在12月3日對外公布案情。警方強烈呼籲民眾勿再分享、轉傳或評論相關血腥影片與圖片，否則將依法嚴懲。

死者母親證實，阮春達在父親過世後便與家人失聯近十年，如今得知其死因，心情極度悲痛。

