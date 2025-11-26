暗網稱高市早苗收台灣賄賂 國安單位破解中共認知戰：轉移對日問題的困窘

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自高市早苗Ｘ

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前「台灣有事」相關言論引發中國跳腳，引發中日關係緊張。我國安單位掌握，近日有暗網宣稱高市早苗接受台灣珠寶賄賂，且透過長期散播中國假訊息的臉書粉專，再加上中國官媒洗成新聞報導。國安單位研判，該操作出自於中國「解放軍訊息支援部隊系統」，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

根據國安單位掌握，暗網論壇「DARK FORUMS」於23日出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂的email內容，還宣稱要首相即刻請辭。

廣告 廣告

該暗網貼文中，以假造的「⽇本政府要人非公開不祥事報告書」，指控日本首相高市早苗擔任眾議員時，以email要求幕僚「保管」台灣駐日代表謝長廷贈送的珍珠、黃金等高價首飾。

國安單位指出，一如過去各種假訊息操作模式，暗網內容貼出後，很快地出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，幾乎同時間，香港的中國官媒《香港文匯網》24日也立刻出現一篇題為「黑金醜聞重返？高市早苗被爆受賄鋪路『臺灣有事』」，並快速為「兩岸頭條」等知名的中國網軍粉專轉傳貼文，企圖把假訊息洗白成正式的新聞報導。

國安單位說明，由於本案作案型態與過去攻擊我國立委沈伯洋模式等案近似，並且出現中國網軍及官媒的高度協同操作，我國警政單位及調查局在發現後即刻立案偵辦。初步研判相關操作出自於中國「解放軍訊息支援部隊系統」，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

事實查核中心指出，近日有台灣臉書粉專引用「暗網文件」，指稱前駐日代表謝長廷以珠寶賄賂高市。經查，此說法出處不明，且經日語專家分析，所附文件用語不符日本官方文件體例，明顯具有「中式日文」特徵。日本主流媒體也查無相關報導，傳言說法並不可信。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德投書全文》與美合作「和平必將勝利」！政府將提1.25兆國防特別預算

史無前例！賴清德：近期將提1.25兆國防特別預算

暗網宣稱高市早苗接受台灣珠寶賄賂，且透過長期散播中國假訊息的臉書粉專，再加上中國官媒洗成新聞報導。 圖：翻攝自臉書