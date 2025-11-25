暗網稱高市早苗收賄 檢調偵辦研判出自中國網軍抹黑

據我國安單位，暗網論壇23日出現一篇貼文，以假造的資訊指控日本首相高市早苗收受我駐日代表謝長廷贈送的數百萬珠寶，以影響日本對台政策。我警政單位及調查局發現後即刻立案偵辦，初步研判相關操作出自中國解放軍訊息支援部隊系統。

在日中關係緊張之際，我國安單位掌握暗網論壇「DARK FORUMS」在23日出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂的email內容，還宣稱要首相即刻請辭。

該暗網貼文以假造的「⽇本政府要人非公開不祥事報告書」指控日本首相高市早苗擔任眾議員時，以email要求幕僚「保管」台灣駐日代表謝長廷贈送的珍珠、黃金等高價首飾。

據國安單位掌握，一如過去各種假訊息的操作模式，該暗網內容貼出後，很快出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」；香港的中國官媒《香港文匯網》24日也立刻出現一篇題為「黑金醜聞重返？高市早苗被爆受賄鋪路『臺灣有事』」，並快速為「兩岸頭條」等知名的中國網軍粉專轉傳貼文，企圖把假訊息洗白成正式的新聞報導。但之後疑似發覺遭我國安單位盯上，包括文匯報及「台灣網路視窗」均已將該貼文撤下。

由於本案作案型態與過去攻擊我國立委沈伯洋等案的模式近似，並且出現中國網軍及官媒的高度協同操作，我警政單位及調查局在發現後即刻立案偵辦。初步研判相關操作出自中國解放軍訊息支援部隊系統，目的在以造假資訊操作台、日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

台灣事實查核中心也澄清該消息源於匿名論壇的仿作文件，出處不明，且經日語專家分析，所附文件用語不符日本官方文件體例，明顯具有「中式日文」特徵，日本主流媒體也查無相關報導，傳言並不可信。