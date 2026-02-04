暗網販毒獲利逾33億 台男林睿庠遭美重判30年徒刑

現年25歲、畢業於台大資管系的男子林睿庠因經營暗網販毒，在2024年5月過境美國時遭逮捕。紐約聯邦法院在當地時間3日宣判，林睿庠被依共謀分銷毒品、洗錢與販售不當藥品等罪名判處30年有期徒刑，且出獄後仍須在美監管5年，並沒收1.05億美元不法所得。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）表示，林睿庠已在2024年12月向美國地方法官麥克馬洪（Colleen McMahon）認罪。法官在宣判時對林睿庠說，「這是我27.5年來遇過最嚴重的毒品犯罪。」克雷頓進一步指出，林睿庠的行為不只加劇鴉片藥物危機，更至少造成1人死亡。

根據紐約檢察官調查，林睿庠於2020年10月在暗網成立全球毒品交易平台「無痕市場」（Incognito Market），並以「法老（Pharaoh）」為化名。而在2022年1月至2024年3月期間，該平台共售出超過1000公斤古柯鹼和安非他命，以及超過4公斤、部分摻有芬太尼的藥物「鹽酸羥可酮」，累計銷售額超過1.05億美元。

檢方指出，林睿庠在關閉毒品交易平台時，還竊取使用者存放在該平台「無痕銀行（Incognito Bank）」內的100萬美元，甚至試圖勒索平台買家與賣家，否則就會將他們的交易紀錄與加密貨幣地址公開於網路上。

根據外交部資料，林睿庠在2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，並於同年11月3日被派至駐台灣邦交國聖露西亞（St. Lucia）技術團服勤，原本預計於隔年7月4日退役，不過他在退役前2個月請假離開聖露西亞欲轉往新加坡，但最終在過境紐約時被逮捕。

紐約檢方指出，林睿庠經營暗網毒品平台期間，還曾為聖露西亞警方進行為期4天的「網路犯罪與加密貨幣」培訓課程。