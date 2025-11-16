暗自較勁？中醫嘉年華同台劉和然 蘇巧慧：友善互動交換市政意見

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧今（16）日上午與國民黨熱門人選、現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，外界關注兩人較勁態勢是否升溫。對此，蘇巧慧強調，大家都是尊重且友善互動，也都希望台灣更好，而在市政事務上應該都可以彼此交換意見。





針對在「中醫嘉年華」與劉和然同台，被外界解讀相互較勁一事，蘇巧慧表示，她在這幾屆立法院的服務中，於社會福利及衛生環境委員會跟中醫師、中藥商有非常多往來，更深深地了解台灣醫療「不可或缺」的一塊，在疫情時他們也幫了非常多忙。

至於中藥商，蘇巧慧則說，中藥在台灣文化中，不管是藥膳還是保健，都非常重要，因此如何傳承，相信大家如果詢問中藥商也可以知道，「蘇巧慧跟他們一起，一直是並肩作戰、傳承文化、傳承技術」。

蘇巧慧進一步指出，今日受邀到場來共襄盛舉，非常感謝大家一起努力，至於其他受邀的貴賓像是劉和然等人，只要能為中醫、中藥一起努力，大家都應該加入。

關於兩人的互動，蘇巧慧透露，大家在很多的場合都會遇到，就像稍早的前一個場合（板殯公祭）中，也有跟劉和然、台北市副市長李四川相遇，「我覺得大家都互相非常的尊重，而且是友善」。

她不諱言，其實大家都希望的是為台灣更好，所以聊天常常有很多新的想法，或是一些市政事務上，都有彼此交換意見。







