暗諷烏克蘭是「麻煩來源」！匈牙利開嗆澤倫斯基：我們不欠你、絕不支持基輔加入北約和歐盟！

烏克蘭與匈牙利這兩個看似沒什麼關聯的國家，近日兩國領袖之間、卻開啟隔空口水戰模式，而且互嗆的言辭內容還持續升級。據了解，這次口水戰開端、是由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）點燃，他透過媒體採訪時，嚴厲批評匈牙利的立場，認為其現任政府過度親俄。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）聽聞這個說法，也在第一時間給出駁斥，反嗆澤倫斯基搞不清楚狀況，匈牙利從未對烏克蘭提出任何要求、未來也不會，反倒是布達佩斯還給予對方不少金錢與軍武支援，「我很慶幸、烏克蘭還不是北約（NATO）成員國！」

澤倫斯基除了直指奧班之所以百般阻撓烏克蘭，不讓他們加入歐盟（EU）、也不允許他們進入北約，都是為了向遠在莫斯科的普京（Vladimir Putin）表達態度。這位烏克蘭總統在接受Euronews採訪時表示，他不會做出任何讓步，反過來要匈牙利應該支持烏克蘭的保衛歐洲行動。

在他看來，奧班政府必須提供烏克蘭支援和物資，他們現在正保護整個歐洲，免受來自俄羅斯的侵害，「這場戰爭期間，我們也沒有得到他的任何支持！」

2025年10月28日，烏克蘭基輔，烏克蘭總統澤倫斯基在與荷蘭外交部長范韋爾（David van Weel）會晤時發表談話。（美聯社）

奧班隨後發出聲明，嚴正駁斥這些說法，聲明開頭就提到，匈牙利不欠烏克蘭任何東西，他不接受這種說法，「烏克蘭沒有保衛匈牙利，免受任何人或任何事的侵害。我們從沒有要求這樣的事，未來也永遠不會提出要求。匈牙利的安全，由我們自己的國防能力和北約協同保障，好在烏克蘭還不是北約成員國。」

這位右派總理對媒體表示，匈牙利過去已向烏克蘭提供大約2億歐元（約新台幣69億元）的人道援助，並持續向這個飽受戰爭蹂躪的國家，供應必要天然氣和電力。至於澤倫斯基非常在意的歐盟，奧班更直言表示，

2025年10月28日，烏克蘭基輔市中心，烏軍士兵在告別儀式上手持於俄烏戰爭中陣亡的哥倫比亞志願軍戰士遺照。（美聯社）

奧班同時重申了匈牙利對烏克蘭加入歐盟的立場。「匈牙利不會支持烏克蘭加入歐盟，因為這樣做、會將戰爭帶入歐洲，並將匈牙利人民的稅金，被大量轉移到烏克蘭，我們更傾向烏克蘭成為歐盟的戰略夥伴，而不是正式成員。」事實上，還不只高層這麼決定，匈牙利年初一份諮詢民調顯示，95%受訪者反對允許基輔加入歐盟。

