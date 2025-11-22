暗諷鄭麗文追思共諜 賴清德：應該緬懷為國奮戰的國軍

總統賴清德於臉書發文將軍黃百韜（取自賴清德臉書粉專）

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思大會，追思名單包含中共代號「密使一號」的共諜吳石，引發外界強烈質疑。總統賴清德今（22）日回應，社會應緬懷的是為國與軍人榮譽而戰、嚴守軍紀的國軍官兵，而非洩漏軍機、造成重大傷亡的共諜。

賴清德表示，國防大學與陸軍官校皆以「百韜樓」紀念在徐蚌會戰中堅守信念、最終殉國的黃百韜將軍，並指出吳石、郭汝瑰等叛將當年洩密，使55萬名國軍在66天內犧牲。他呼籲台灣記取教訓，堅定反併吞、反侵略，以實力維護和平。他也在黃百韜將軍殉國紀念日，以三軍統帥的身份向所有為國犧牲的烈士致敬，提醒民主與自由得來不易，必須共同守護。