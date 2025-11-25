暗諷高市早苗「尖嘴猴腮」 詹惟中刪文道歉：沒有惡意

暗諷高市早苗「尖嘴猴腮」，詹惟中再次道歉。美聯社資料照片、翻攝詹惟中臉書



日本與中國關係急速升溫，外界關心亞洲是否也成為下一個世界的軍火庫？由於日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」言論，讓中國抵制，甚至開始制裁。但不少人討論高市早苗時，命理師詹惟中日前貼文，疑似暗指高市早苗「尖嘴猴腮」，引起大批網友砲轟。今天（11／25）晚間，詹惟中再次發文正式道歉，試圖平息爭議，表示自己沒有惡意。

針對事件延燒，詹惟中於25日晚間在社群平台發表最新道歉貼文。他表示：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」

為避免爭議，他這次附上了網路搜尋結果，說明「尖嘴猴腮」在面相學上的含義。資料指出，「尖嘴猴腮」是一個帶有貶義的形容詞，主要形容面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉的長相，通常被認為象徵「刻薄無福」、「人際關係差」、「心術不正／小人特徵」，屬於傳統面相學的負面評價。

而最開始引爆大批網友怒火，就是詹惟中在先前貼文中附上高市早苗、前德國總理梅克爾及前英國首相柴契爾的照片，並寫道：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。（面容長相瘦削，刻薄無福）」。不少網友認為貼文暗指高市早苗，掀起網路討論。

