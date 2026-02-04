暗踩盧秀燕？聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔣萬安妙回4字

農曆新年即將到來，許多政治人物陸續發送春聯迎新春，台北市長蔣萬安與市議員徐弘庭聯名春聯寫下「馬踏飛燕」，引起網友討論，加上書寫作者、知名作詞人方文山落款在右上方，也被質疑喧賓奪主。今（4）日徐弘庭親上火線緩頰，認為方文山才是春聯主角，蔣萬安則四兩撥千斤，喊出自己今年馬年春聯題字「今馬熊讚」。

聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔣萬安笑回今馬熊讚

蔣萬安先前聯手熊讚推出馬年春聯「今馬熊讚」，但沒想到聯名藍營議員徐弘庭的另一款春聯卻惹出風波。兩人聯名的春聯寫下「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」，更找來知名作詞人方文山書寫，只是第一句「馬踏飛燕」這四個字，正逢選舉年也引發外界聯想，認為是否在暗指台中市長盧秀燕。

廣告 廣告

民進黨北市議員何孟樺指出，蔣萬安曾說自己和盧秀燕情同姐弟，此次爭議當然會讓他有點尷尬，喊話蔣萬安不要跟盧秀燕一樣，躲在局處後面迴避問題，更大酸現在是看到「馬踏飛燕」引起文章，下次就是「不見長安」會引起文章。對此，蔣萬安回應，其實有議員的春聯希望聯名，他都很樂意配合，但並未正面回應相關問題，僅喊出自己的春聯題字「今馬熊讚」。

書法作者落款位置不當？徐：方文山才是主人

此外，引發爭議的還有落款位置，因為方文山落款於右上方，這位置稱為上款，原本應該是書寫受贈者的名字，作者的落款則應寫在左下方，尤其是代替蔣萬安、徐弘庭手書，字體更應該寫得比較小，否則恐怕喧賓奪主。但徐弘庭出面強調，其實方文山才是這個春聯的主人，所以他的落款放在哪裡，都不會有所謂喧賓奪主的問題。

方文山落款的位置遭疑喧賓奪主。圖／台視新聞製圖

台北／陳蜀強、班瑪旺嘉 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

輝達何時與北市府簽約？ 黃仁勳透露COMPUTEX前將再度來台

輝達總部落腳北士科進度曝 蔣萬安：預計2/10-2/15完成簽約

傳輝達將在北市蓋第二總部？黃仁勳：有那種可能性、很有機會