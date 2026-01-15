暗較勁？高雄搶先增教師獎金 蔣萬安：對老師好都是好事

台北市長蔣萬安14宣布加碼兼任行政教師獎金，高雄市教育局則表示，早在8日高雄就已由市長陳其邁率先拍板，將教師行政工作獎金提高至1.5倍。對此，蔣萬安表示，只要是對老師、孩子、對於教育好都是好事，北市增加獎金主要是給予願意在校園第一線教育現場承擔行政工作的老師，應有的回報和尊嚴。（徐佑昇攝）

台北市長蔣萬安14宣布加碼兼任行政教師獎金，昨日高雄市政府教育局隨即表示，高雄市早在8日由市長陳其邁率先拍板，將教師行政工作獎金提高至1.5倍，頗有與蔣萬安較勁意味。對此，蔣萬安表示，只要是對老師、孩子、對於教育好都是好事，北市增加獎金主要是解決教師「行政大逃亡」離職困境以及北市物價成本負擔問題，並給予願意在校園第一線教育現場承擔行政工作的老師，應有的回報和尊嚴。

蔣萬安15日下午出席防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，會前媒體聯訪指出，高雄市教育局表示高雄早於北市在8日就教師行政獎金，詢問蔣萬安是否覺得高雄有和台北較勁的感覺？

蔣萬安表示，只要是對老師、對孩子、對於教育好，都是好事。

蔣萬安指出，北市增加獎金是因為面對北市目前教師「行政大逃亡」困境以及北市整體物價以及生活成本的負擔又非常重，所以北市府提出對於行政教師獎金增加，就是要給予願意在校園第一線教育現場 承擔行政工作的老師，應有的回報和尊嚴。

